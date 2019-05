Tuffi | Campionati Italiani 2019 | Giovanni Tocci vince dai tre metri Successo per Laura

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Seconda giornata di gare aiAssoluti Estividi Bolzano. Dopo che ieri tutta l’attenzione è stata presa dal ritorno di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, oggi è stato il giorno delle finali individuali del metro femminile e dei tremaschili. C’era grande attesa per il duello dal trampolino trae Lorenzo Marsaglia. Are è stato il calabrese, che si è imposto con il punteggio totale di 447.85. Una vittoria molto netta per, visto che il romano ha chiuso a 26 punti di distanza dal vincitore, complice soprattutto l’errore nel quadruplo e mezzo avanti (53.20). Terzo posto per Andrea Chiarabini, che ha chiuso con 416.25 punti. Nel metro femminile era assente Elena Bertocchi ed ilè andato aBilotta. La rappresentante delle Fiamme Oro ha chiuso con il punteggio di 248.35 punti, imponendosi con solo cinque punti su ...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Nei campionati italiani assoluti in corso a #Bolzano, @TCagnotto e @fradallape sono arrivate seconde precedute da Elena… - TgrRaiTrentino : Nei campionati italiani assoluti in corso a #Bolzano, @TCagnotto e @fradallape sono arrivate seconde precedute da E… - ivanpratesi75 : RT @ItalianNavy: Campionati Italiani assoluti di tuffi. A #Bolzano giornata di successi per la #MarinaMilitare con le medaglie d'argento de… -