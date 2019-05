Trump: giudice anti muro è pro crimine

LaStampa : Un giudice federale statunitense ha temporaneamente bloccato la decisione del presidente, Donald Trump, di usare fo… - Agenzia_Ansa : #Usa, un giudice federale blocca parte del progetto del muro con il #Messico voluto da #Trump… - SkyTG24 : Schiaffo a #Trump, blocco parziale costruzione del muro con il Messico -

Donaldattacca ildella California che ha bloccato parte del suo piano per ilcon il Messico. "Un altroattivista scelto da Obama, contro una sezione delcon il Messico che è già in costruzione. E' una decisione contro la sicurezza al confine e a favore del. Chiediamo un ricorso rapido", scrive il presidente Usa sul web. Illimita la costruzione a specifiche aree del Texas e dell'Arizona, ma non vieta di usare il miliardo di dollari per l'espansione delin altri progetti(Di sabato 25 maggio 2019)