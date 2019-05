Trieste-Cremona | Gara-4 Quarti Play-off | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Basket - Trieste-Cremona - Gara-4 Quarti Playoff : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera al PalaRubini si disputa Gara-4 della serie dei Quarti di finale dei Playoff di Serie A tra l’Alma Trieste padrona di casa e la Vanoli Cremona. In gara-3 disputata giovedì i ragazzi di coach Eugenio Dalmasson dopo le due sconfitte al PalaRadi sono riusciti a salvare la serie battendo per 91-86 quelli di coach Meo Sacchetti grazie soprattutto ai 26 punti di Zoran Dragic che si è riscattato dopo lo zero in gara-2 andando a segno 10 ...

Basket - sindaco di Trieste fa il dito medio al giocatore sudanese di Cremona. Il club si scusa : “Messaggio sbagliato” : Fine secondo quarto di gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Serie A tra Alma Trieste e Vanoli Cremona, i giocatori stanno rientrando negli spogliatoi quando uno spettatore si alza dal suo sediolino e rivolge il dito medio a un cestista avversario. Scene già viste, sui campi di ogni sport. Se non fosse che l’autore del gestaccio è il sindaco della città giuliana, Roberto Dipiazza, che guida l’amministrazione a capo di una giunta ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Trieste e Trento non si arrendono e accorciano sul 1-2! Cremona cade nel finale - Venezia demolita : Terminate nella serata le ultime due sfide di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A 2018-2019. Trieste e Trento sono riuscite entrambe a difendere il fattore campo accorciando le distanze nei confronti rispettivamente di Cremona e Venezia e regalandosi un’opportunità per ristabilire la parità della Serie nel prossimo appuntamento in programma sabato 25 maggio. Sfida appassionante e interminabile tra Trieste e ...

Playoff Serie A Basket – Vittoria per Trieste e Trento : le serie contro Cremona e Venezia si riaprono : Successo in Gara-3 per Trieste e Trento che superano, rispettivamente, Cremona e Venezia: niente ‘cappotto’, le 2 serie si riaprono Chi aveva scommesso sul doppio ‘cappotto’ in stile Sassari è rimasto deluso: Trieste e Trento sono ancora vive. Le due sfide giocate questa sera, valevoli per Gara-3 del primo turno dei Playoff di serie A, hanno visto le squadre di casa trionfare e mantenere il fattore campo, decisivo per riaprire la serie ...

DIRETTA/ Trieste Cremona - risultato 75-62 - streaming e tv : ritmo costante : DIRETTA Trieste Cremona streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 dei playoff basket Serie A, Vanoli può chiudere avanti 2-0 nella serie.

LIVE Trieste 89-86 Cremona basket - Gara -3 Play-off 2019 in DIRETTA : partita tiratissima - gli arbitri devono usare persino l’instant replay : Tutto in quaranta minuti, o forse di più. Il PalaRubini di Trieste è pronto ad accogliere Gara -3 dei quarti di finale playoff del Campionato Italiano di basket. A sfidarsi da una parte i padroni di casa dell’Alma, dall’altra una Vanoli Cremona pronta a chiudere le ostilità; visto il 2-0 con cui si presenta in Friuli Venezia Giulia. Sacchetti e i suoi infatti hanno sfruttato a pieno il fattore campo spuntandola prima 82-75 e poi ...

