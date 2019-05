Trento-Venezia | Gara-4 Quarti Play-off | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Basket - Playoff Serie A 2019 : Trieste e Trento non si arrendono e accorciano sul 1-2! Cremona cade nel finale - Venezia demolita : Terminate nella serata le ultime due sfide di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A 2018-2019. Trieste e Trento sono riuscite entrambe a difendere il fattore campo accorciando le distanze nei confronti rispettivamente di Cremona e Venezia e regalandosi un’opportunità per ristabilire la parità della Serie nel prossimo appuntamento in programma sabato 25 maggio. Sfida appassionante e interminabile tra Trieste e ...

Playoff Serie A Basket – Vittoria per Trieste e Trento : le serie contro Cremona e Venezia si riaprono : Successo in Gara-3 per Trieste e Trento che superano, rispettivamente, Cremona e Venezia: niente ‘cappotto’, le 2 serie si riaprono Chi aveva scommesso sul doppio ‘cappotto’ in stile Sassari è rimasto deluso: Trieste e Trento sono ancora vive. Le due sfide giocate questa sera, valevoli per Gara-3 del primo turno dei Playoff di serie A, hanno visto le squadre di casa trionfare e mantenere il fattore campo, decisivo per riaprire la serie ...

DIRETTA/ Trento Venezia - risultato finale 72-59 - streaming Rai : Trento torna a galla : DIRETTA Trento Venezia streaming video Rai: orario e risultato live di gara-3 dei playoff basket Serie A, la Reyer può chiudere, avanti 2-0 nella serie.

Trento-Venezia - Gara-3 Quarti Playoff : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prosegue a ritmo serrato il programma del primo turno dei Playoff della Serie A 2018-2019 di basket. Trento e Venezia scenderanno in campo questa sera per il terzo incontro della serie, con gli uomini di Walter De Raffaele intenzionati a chiudere il discorso dopo le prime due vittorie e con la formazione dolomitica che andrà a caccia di un successo per accorciare le distanze e tenere in vita le speranze di semifinale. La squadra veneta, campione ...

Diretta/ Venezia Trento - risultato finale 69-51 - : la Reyer vola sul 2-0! - playoff - : Diretta Venezia Trento playoff di basket Serie A1 streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, valida per gara-2 di quarti.