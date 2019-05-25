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Traffico Roma del 25-05-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 25-05-2019 ore 12 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 25-05-2019 ore 12:30 (Di sabato 25 maggio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA FRA VIA AURELIA ANTICA E VIA NICOLA LOMBARDI IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI PER IL Traffico, INVECE, SULLA STESSA VIA AURELIA ANTICA FRA LA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AL TRIONFALE CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE. LAVORI DI PULIZIA IN VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETTO K2, CHIUSO FINO ALLE 12:00 DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO TERRÀ UDIENZA ...
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