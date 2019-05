Traffico Roma del 25-05-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 25-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NULLA DA SEGNALARE SUL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. LAVORI DI PULIZIA QUESTA MATTINA IN VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETTO K2, CHE RIMARRÀ ...

Traffico Roma del 25-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NULLA DA SEGNALARE, QUINDI, SUL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO, E SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. A TOR SAPIENZA, PER UNA FESTA PARROCCHIALE, DALLE 9:00 DI QUESTA MATTINA RIMARRÀ CHIUSA VIA DI TOR ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER INCIDENTE DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. AD OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI PER UN ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA A1 Roma NAPOLI INCIDENTE CON CODE A TRATTI TRA IL NODO A1/A24 Roma TERAMO E VALMONONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA A1 Roma NAPOLI PER Traffico INTENSO CODE TRA IL BIVIO PER LA 24 Roma L’AQUILA E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA A1 Roma NAPOLI INCIDENTE CON 5 KM DI CODA TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma-L’AQUILA E VALMONONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PER INCIDENTE DALLA ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIE ALLA SALARIA E PER ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA TUSCOLANA; INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. DEI RALLENTAMENTI COMUNQUE LI TROVIAMO PERCORRENDO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTEO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E ...

Traffico Roma del 24-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 24 MAGGIO 2019 ORE11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PERO’ TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. MEDESIMA SITUAZIONE POI SU VIA ...