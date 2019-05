Thailandia | incendio ed esplosione di una nave in porto | 25 feriti

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Almeno 25 persone sono rimaste ferite in untailandese dopo che unacargo si e’ incendiata e ha causato un’. Il distretto deldi acque profonde di Laem Chabang, nella provincia di Chonburi, due ore di viaggio a sud di Bangkok, e’ stato dichiarato “zona pericolosa” ha detto il direttore delYuthana Mokkhao. L’e’ divampato intorno all’una e mezzo di questa notte ora italiana sullaKMTC Hong Kong che era ormeggiata al molo. Alcuni portuali sono rimasti “intossicati dal fumo o ustionati dalle scintille dell’dei container”. Almeno in 25 lamentano irritazioni o lievi ferite. “La situazione e’ sotto controllo e la polizia scientifica cerca di stabilire le cause dell’incidente” ha detto Sivaporn Buapong, capo della protezione civile della provincia ...