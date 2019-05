Terremoto Emilia Romagna | scossa in provincia di Parma MAPPE e DATI

Terremoto - Bonaccini : “Il Governo volta le spalle ai cittadini dell’Emilia-Romagna” : “In un colpo solo Governo e maggioranza in Parlamento hanno volta to le spalle agli stessi cittadini che, qui in Regione, ci incalzano a tutelare”. A sottolinearlo, con un post su Facebook, e’ il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini , “amareggiato per la bocciatura alla Camera degli emendamenti a favore delle aziende agricole colpite dalle gelate di inizio 2018, delle comunità che hanno subito ...

Terremoto Emilia Romagna - scossa di magnitudo 3.3 a Piacenza : avvertita anche a Parma : scossa di Terremoto a 4 chilometri da Vernasca, in provincia di Piacenza , dove è stato registrato l'epicentro del sisma di magnitudo 3.3 e ad una profondità di 27 chilometri. Lo riferisce l'Ingv. È stata avvertita nella zona e fino a Parma , ma al momento non si segnalano danni a cose o persone.Continua a leggere

Scossa di Terremoto in Emilia Romagna - epicentro fra Parma e Piacenza : DATI e MAPPA : Una Scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi, alle 16.37, in Emilia Romagna . Dai DATI diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.3 sulla scala Richter: l' epicentro è...

Terremoto Emilia-Romagna : dalla Giunta nuove misure per accelerare la ricostruzione : Tempi certi per completare la ricostruzione, ma anche ulteriori interventi per rafforzare la crescita economica e rilanciare i centri storici, con altri 30 milioni di euro ai Comuni, 6 milioni per le piccole e medie imprese e le start up innovative e proroghe a favore delle aziende. La Regione Emilia-Romagna cerca dunque una nuova accelerazione, presentando misure specifiche per rendere più stringente la chiusura delle pratiche giacenti nei ...