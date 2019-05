Terremoto di magnitudo 3 4 in provincia di Parma

Terremoto a Parma di 3.4 magnitudo - allarme tra la gente : avvertito fino a La Spezia : Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4: l’epicentro della scossa, avvertita chiaramente in molte zone della regione alle ore 12.38, è situato a 5 chilometri dal comune di Tizzano Val Parma.

Terremoto Giappone : scossa di magnitudo 5.1 a est di Tokyo : Un forte Terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nell’area metropolitana di Tokyo alle 15.20 locali (08.20 in Italia) con epicentro a est della capitale, nella prefettura di Chiba. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l’intensita’ della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 nelle Isole Andreanof : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 è avvenuto nella zona delle Isole Andreanof (Isole Aleutine, Alaska, Stati Uniti) alle 10:45:18 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 nelle Isole Andreanof sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Piacenza - magnitudo 3.3 a Vernasca. : Terremoto a Piacenza, magnitudo 3.3 a Vernasca. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata segnalata dalla sala sismica dell'Ingv a 4 km a est di Vernasca nel Piacentino, a una profondita' di 27 km Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto in Puglia di magnitudo 3.9 della scala Richter : nessun ferito : Una forte scossa di Terremoto ha attraversato la zona di Barletta oggi, precisamente alle 10:13:33 di questa mattina. La scossa, di magnitudo 3.9 gradi della scala Richter, ha spaventato gli abitanti di tutta la zona del foggiano e del barese, in particolar modo Andria e Cerignola....Continua a leggere

Terremoto Puglia oggi : scosse - magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE : Terremoto Puglia oggi: scosse, magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE Un Terremoto ha colpito la Puglia nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio 2019. L’epicentro è registrato nella zona sud-orientale di Barletta ed è stato avvertito anche distante dall’area interessata, da Bari fino nel tarantino. Si segnalano (pochi) danni a cose, ma per il momento non a persone, comunque colte da un gran panico. Scuole, tribunali e uffici sono stati ...

Terremoto vicino a Barletta : magnitudo 3.9 : In provincia di Barletta si è registrato alle ore 10:13 di oggi, martedì 21 maggio 2019, un sisma di magnitudo 3.9.Ecco i dati INGV sulla localizzazione del Terremoto: 4 Km a SE di Barletta (94814 abitanti) 9 Km a N di Andria (100440 abitanti) 9 Km a W di Trani (56217 abitanti) 17 Km a W di Bisceglie (55422 abitanti) 26 Km a W di Molfetta (59874 abitanti) 35 Km a E di Cerignola (58396 abitanti) 38 Km a NW di Bitonto (55540 abitanti) 49 Km a ...

Terremoto - forte scossa in Puglia : «Magnitudo 3.9» - epicentro vicino Barletta. Scuole evacuate e gente in strada a Bari e Foggia : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...

