Spazio | la Nasa assegna il primo contratto per il Lunar Gateway

Lievito nello Spazio per osservare gli effetti delle radiazioni : la NASA prepara la Missione Artemis 1 : La NASA ha preso sul serio la sfida del governo USA di anticipare di 4 anni il ritorno sulla Luna, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il 2024. Per rendere il traguardo possibile, la NASA continua la sua scommessa sul settore privato: dopo aver messo a disposizione 106 milioni di dollari per finanziare le proposte di tecnologie lunari da parte delle medie imprese, l’agenzia ha annunciato l’impegno a investire altri 45.5 milioni di ...

Spazio : la Nasa sceglie Eutelsat America per il programma NextStep-2 : La Nasa sceglie il braccio statunitense di Eutelsat per il programma NextStep-2. Eutelsat America Corp., sussidiaria di Eutelsat Communications, è stata infatti selezionata dall’agenzia spaziale statunitense per prendere parte al programma Next Space Technologies per Exploration Partnerships-2 che è parte dello studio NasaSpace Relay Partnership and Services Study. Il programma NextStep-2 stabilisce partnership con aziende statunitensi per ...

Spazio : la Nasa a caccia di 1 - 6 miliardi di dollari aggiuntivi per tornare sulla Luna : La Nasa vuole dal Congresso 1,6 miliardi di dollari addizionali per accelerare i piani volti a riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2024. Rispetto a quanto richiesto a marzo, l’agenzia spaziale statunitense punta a ottenere per l’anno fiscale 2020 un budget di 22,6 miliardi. Circa 650 milioni circa aggiuntivi serviranno per premere l’acceleratore sui piani esistenti volti a sviluppare un nuovo razzo e la capsula Orion ...

Spazio - l’annuncio di Trump : “la NASA è di nuovo grande - adesso torniamo sulla Luna e poi andremo su Marte” : “Sotto la mia amministrazione, stiamo riportando la NASA alla grandezza e torniamo sulla Luna, poi su Marte. Sto aggiornando il budget per includere altri 1,6 miliardi di dollari in modo che possiamo tornare nello Spazio alla grande“. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, confermando il nuovo piano di sviluppo del settore dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti d’America. L'articolo Spazio, ...

**Terrapiattismo : Greco - 'Nasa non è mai stata nello Spazio - sbarco sulla Luna era finto'** : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "La Nasa non è mai stata nello Spazio. forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte e lo sbarco sulla Luna è stato finto". Ne è convinto Calogero Greco, uno degli organizzatori del convegno nazionale dei terrapiattisti che si terrà domani a Paler

Spazio : cooperazione bilaterale ASI-NASA - visita del Presidente Saccoccia a Washington : Prima missione all’estero nel ruolo di Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana per Giorgio Saccoccia, insediatosi in agenzia lo scorso venerdì 3 maggio. Il Presidente è sbarcato a Washington il 6 maggio a conferma che gli Stati Uniti sono il primo partner dell’Italia in campo spaziale fuori dell’Europa. ASI e NASA hanno una lunga tradizione di cooperazione bilaterale che inizia col nascere di ASI nel 1988 e continua ininterrottamente fino ad ...

Nasa scopre misteriosa 'medusa' galattica nello Spazio : L'annuncio arriva direttamente dalla Nasa. In esso è stata comunicata la scoperta di una galassia dall'apparenza molto particolare: quella di medusa. In apparenza la galassia appare simile alla nostra Via Lattea, ma quando poi è stata analizzata ai Raggi X ha rivelato una lunga coda: una vera e propria nube di tentacoli cosmici. Secondo gli studi, sembrerebbe che proprio all'interno della misteriosa nube si starebbero formando nuove stelle. La ...

Record in vista per le donne dello Spazio : l’astronauta Christina Koch della NASA resterà un anno in orbita : Lo spazio no fa distinzione tra uomini e donne, ma stavolta è un traguardo tutto al femminile che si spera sia fonte d’ispirazione. E’ quello dell’astronauta Christina Koch della NASA che si appresta ad infrangere il Record di maggior permaneza continuativa in orbita. L’astronauta è stata assegnata a tre missioni consecutive a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per un totale di circa un anno consecutivo di ...

Uno studio Nasa su due gemelli astronauti dice che vivere nello Spazio fa ammalare : Rischio di tumore in aumento, capacità cognitive peggiorate, mutazione genetiche. Uno studio della Nasa compiuto su due astronauti gemelli monozigoti (quindi con lo stesso identico patrimonio genetico) lancia segnali d'allarme. Scott Kelly è stato mandato in missione per 340 giorni sulla stazione spaziale, mentre il fratello Mark è rimasto a terra.Dopo il viaggio nello spazio, come riporta il Corriere della Sera, i due sono ...

Nasa - imprevisto in diretta dallo Spazio : due luci misteriose attraversano l'inquadratura : Per il momento la Nasa non ha ancora dato una spiegazione, dunque è difficile dire di cosa si trattasse. Durante un'operazione di routine, ripresa e trasmessa dall'agenzia spaziale, alcuni hanno notato infatti due oggetti luminosi che attraversano l'orizzonte. Gli astronauti canadesi erano impegnati nel sostituire delle batterie solari, e dunque non si sono accorti di quella strana situazione che avveniva in lontananza. Una strana anomalia nella ...