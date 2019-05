Sondaggi | parla l' uomo dei numeri dell' Ue | così i sovranisti possono ribaltare il voto

Ecco il prossimo Europarlamento Ultimi Sondaggi paese per paese : Da ieri al 26 maggio si vota in tutti i Paesi dell'Ue per eleggere 751 eurodeputati. Ecco secondo i sondaggi raccolti da Politico la situazione paese per paese Segui su affaritaliani.it

Sondaggio - la farsa dell'allarme fascismo e Casapound : il Sondaggio che parla chiaro : A sentire le urla isteriche che si sollevano da sinistra, il fascismo sta tornando inesorabile. Anzi, secondo Gino Strada siamo già in pieno regime dittatoriale. E buona parte di questo rigurgito nero sarebbe da attribuire a Casapound, il cui consenso ormai sarebbe talmente imponente da ribaltare l'

Di Maio passa il tempo a insultare Salvini e... sparisce. Il Sondaggio parla chiaro : che brutta fine fanno i grillini : Dalla notizia dell'indagine su Armando Siri il M5s passa il tempo a picchiare durissimo contro Salvini. E gli elettori danno la loro risposta. Secondo il freschissimo sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana, la Lega è sostanzialmente stabile in testa alle scelte di voto, con il 32,3 per cento delle pr

Caso Raggi - Di Maio 'La Lega parla di Roma quando è in difficoltà. A loro i Sondaggi pesano' : Cronaca Napoli, Fico sul Caso Raggi: "Io sono con lei e contro chi attacca i sindaci" di CONCHITA SANNINO In mattinata il vicepremier leghista era tornato all'attacco di Raggi: 'Avevo invitato i ...

Sondaggi europee 2019 : M5S teme recupero del Pd - parla la Ghisleri : Sondaggi europee 2019: M5S teme recupero del Pd, parla la Ghisleri Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto Euromedia Research, è intervenuta nuovamente a L’Aria che tira; la Sondaggista, nel suo ultimo intervento al programma di La7, ha parlato – in vista delle prossime europee – del calo dei consensi subito dai 5 stelle. Un fattore importante se si legge in parallelo con l’avanzata della Lega e la (lieve) ripresa del Pd. ...

Sondaggi europee 2019 : “Zingaretti leader del Pd per 20 anni” parla Piepoli : Sondaggi europee 2019: “Zingaretti leader del Pd per 20 anni” parla Piepoli Sondaggi europee 2019: nell’articolo pubblicato da Formiche e a firma di Maria Scopece delinea lo scenario delle prossime elezioni europee Nicola Piepoli, presidente e amministratore delegato dell’Istituto Piepoli. E soprattutto avanza ipotesi sui leader del futuro. Andiamo a vedere quali sono le previsioni del profondo conoscitore dell’opinione ...

Sondaggi europee - terza proiezione del Parlamento : Lega in testa con 32 - 2%. Pd raggiunge M5S : A due mesi dalle elezioni che si terranno il prossimo 26 maggio, il Parlamento ha pubblicato oggi la terza serie di proiezioni sulla composizione del prossimo Parlamento europeo: Lega primo partito con il 32,2%; il M5S si attesterebbe al 20,9%; mentre il Pd arriverebbe a quota 20,6%. Superano la soglia di sbarramento anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Proiezioni Sondaggi europee 2019 stop da Europarlamento : “uno spreco” : Proiezioni sondaggi europee 2019 stop da Europarlamento: “uno spreco” A febbraio le autorità europee avevano annunciato la pubblicazione, ogni due settimane fino ad aprile e una a settimana da maggio in avanti, di una media sondaggi per ogni stato membro dell’Ue. L’iniziativa molto sponsorizzata chiaramente in vista del voto del 26 maggio, d’altra parte, adesso risulta bloccata. Proiezioni sondaggi europee: uno strano ...