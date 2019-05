Solo 5 anni ma sembra un secolo2014-2019 | così è cambiata l' Ue

Nicola Fratoianni all'HuffPost : "L'asse da Tsipras a Macron non esiste - è Solo propaganda” : “Una volta tanto, ci siamo aggregati e non divisi, già questa è una novità”. Nicola Fratoianni è il segretario di Sinistra Italiana, la formazione che insieme a Rifondazione Comunista, l’Altra Europa con Tsipras e altre sigle minori ha dato vita alla lista de “La Sinistra” per le elezioni europee. Il tempo dirà se si tratta dell’ennesimo cartello occasionale che nasce da ...

Reggio Emilia - a 5 anni prende la bici ed esce da Solo sotto la pioggia. Lo trovano in un bar : Un bambino di cinque anni si è alzato dal letto domenica mattina e, senza farsi vedere da mamma e papà, è uscito di casa mentre pioveva con la sua bicicletta. È accaduto a Castelnovo sotto, nella provincia di Reggio Emilia, dove il piccolo è stato infine rintracciato dai carabinieri in un bar.Continua a leggere

Bimbo di 5 anni si alza dal letto ed esce da Solo in bicicletta sotto la pioggia : la mamma se ne è accorta al risveglio : A cinque anni si è alzato dal letto, è uscito di casa da solo, andando a spasso in bicicletta sotto la pioggia. E’ successo questa mattina a Castelnovo sotto, nel Reggiano, dove il piccolo è stato infine fortunatamente rintracciato dai carabinieri in un bar. Il bambino ha approfittato del fatto che il padre era in mansarda a fare dei lavori, mentre la madre dormiva col fratellino. L’allarme è stato dato alle 10.30. Un cittadino ha ...

I ricordi di Davide Tizzano : «Avevo appena 14 anni quando andai a vivere da Solo» : Aveva appena compiuto quattordici anni, quando lasciò mamma, papà e due fratelli, e si trasferì a vivere da solo a Piediluco, a breve distanza dalla cascata delle Marmore e a due...

Carbone - Enel al governo : “Passiamo a gas 4 centrali nel 2025 - ma iter sia veloce”. Solo per costruire impianti servono 4 anni : Sul processo di uscita dal Carbone, fissato in Italia al 2025, è il tempo delle responsabilità. Del governo, dell’Enel, a cui appartengono sei delle centrali che dovrebbero chiudere, e anche dei territori coinvolti in quella che potrebbe essere una rivoluzione. L’addio al Carbone farà venire meno 8 GW di capacità installata attualmente distribuita su otto impianti. Sono di Enel l’impianto di Cerano (Brindisi), Civitavecchia, Sulcis, Fusina ...

È morto l'attore Isaac Kappy - aveva Solo 42 anni : Lutto nel mondo dorato di Hollywood: da qualche ora è arrivata la notizia della triste fine, a soli 42 anni, dell'attore Isaac Kappy, sucidatosi in Arizona. L'artista, poco prima di togliersi la vita gettandosi da un ponte sull'autostrada, aveva lasciato intendere nel suo ultimo post pubblicato su Instagram di aver deciso di farla finita. Stando a quanto riportato da "Usa Today", dopo essersi lanciato verso il suolo, il corpo del 42enne sarebbe ...

Addio alle modelle Lolita. Sfileranno Solo a 18 anni : Naomi Campbell aveva appena 13 anni, quando iniziò a posare dinanzi ai fotografi. E la figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, già star delle passerelle, ancora oggi ne ha soltanto 17. Arriverà alla maggiore età il prossimo 3 settembre, in tempo per rientrare entro i limiti che da ieri ha deciso di imporre uno dei giganti della moda a livello mondia...

Sassari - emergenza per Micheal - fuggito da una struttura per minori : ha Solo 17 anni : Micheal, 17 anni, è fuggito da una struttura per minori a Sassari, senza portare con sé né documenti né cellulare. Il ragazzo si è allontanato dalla comunità lo scorso 21 aprile, giorno di Pasqua, insieme ad altri due ospiti della comunità. I due compagni di fuga hanno dato notizie alle rispettive famiglie, mentre di Micheal, non c'è alcuna traccia.Continua a leggere

Cannes - Il Traditore di Bellocchio in sala nell’anniversario di Capaci. Il figlio di una vittima : “È Solo marketing. Offensivo” : “È solo marketing, da orfano di quella strage mi permetto di scrivere che è decisamente offensivo“. Giovanni Montinaro, figlio di Antonio, il poliziotto a capo della scorta di Giovanni Falcone morto nella strage di Capaci, protesta contro la decisione di fare uscire in sala il film di Marco Bellocchio su Tommaso Buscetta proprio il giorno dell’anniversario dell’attentato, il 23 maggio. Il Traditore è l’unica ...

Morta dopo aver assunto MDMA - Leah uccisa dall’ecstasy : aveva Solo 15 anni : La teenager è stata trovata moribonda sabato sera in un parcheggio di Northallerton, in Regno Unito. La polizia ha già arrestato un "adolescente" che le avrebbe fornito lo stupefacente. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook: "Una vita finita troppo presto per colpa della droga".Continua a leggere

“È Solo stanchezza” - ma a 26 anni torna dal viaggio di nozze e scopre di avere un tumore : La storia di Julia Cullen, infermiera inglese di 26 anni, che ha scoperto di avere una leucemia linfoblastica acuta poche settimane dopo essere tornata dal suo viaggio di nozze. Lei credeva fosse solo stanchezza, poi è arrivata la tragica diagnosi: "Pensavo di riprendermi in breve tempo, invece sto lottando tra la vita e la morte".

I 100 anni della tuta - l’all-in-one che sta bene non Solo alle celeb : Katy Perry La Double JAnne HathawayAmerican VintagePryanka ChopraChiara BoniGemma ChanPatrizia PepeVanessa HudgensSemicoutureOlivia CulpoStella McCartneyScarlett JohanssonZaraTracee Ellis RossSisleyPixie LottAnntianCara DelevingneNorma KamaliEmma StoneDolce&GabbanaGigi HadidAlice and OliviaGal GadotMax MaraAmal ClooneyFleur du malNicole ScherzingerElisabetta FranchiLupyta Nyong'oHalpernMargot RobbieSaint LaurentRita OraM MissoniSophie ...

Gianni De Michelis - una volta gli ho scroccato un viaggio sull’aereo presidenziale (ma Solo andata) : Abitavo in via Lanzone, niente di lussuoso, una casa di ringhiera (Peter Gomez abitava al secondo piano) e ci sono passati un po’ tutti: Elio Fiorucci quando non era in giro a fare scouting per il mondo, quelli che poi sarebbero diventati le archistar Antonio Citterio e Matteo Thun, l’editore Alberto Rusconi, Chiara Beria d’Argentine, Marta Marzotto, Enrico Minoli, Andrea Zanussi, Matteo Zoppas, Leonardo Mondadori, Giuseppe Gazzoni (il re ...

Corruzione : legale Montante - '14 anni Solo per avere fatto tre raccomandazioni' (2) : (AdnKronos) - Taormina dice che Montante è "costernato per la sentenza" e che lo sentirà nei prossimi giorni. "Ora partirà una operazione totalmente diversa", annuncia il difensore, che si dice convinto che "il processo abbreviato è stata una maledizione". Una scelta che risale al precedente legale