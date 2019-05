caffeinamagazine

(Di sabato 25 maggio 2019) Da pocoè tornata in tv con ‘All Together Now’, il nuovo game show musicale di Canale 5 che conduce in collaborazione con il suo nuovo partner tv, J-Ax, capo del muro formato da cento giudici che giudica le performance dei cantanti in gara. La svizzera ha spiegato il meccanismo del nuovo programma in un’intervista rilasciata al settimanale Chi a cui poi ha anche parlato della sua bella e numerosa famiglia. “Se posso fare la signora ora che ho sposato? Sì, posso. E poi muoio”, ha scherzato. Ma la conduttrice ha anche rivelato un retroscena che risale ai primi tempi della frequentazione con, quando si è inserita in famiglia. “È stata dura, all’inizio. Per loro e per me (…) Ora mi so anche un po’ vestire ma ioanche truzza, parecchio truzza, chi mi conosce bene sa che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos”, ha raccontato. ...

Noovyis : Un nuovo post (Sole e Celeste: come sono diventate le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi) è stato pubbl… - merdetriste : non era l’andar suo cosa mortale ma d’angelica forma e le parole sonavan altro che pur voce umana uno spirto celest… - eltheus : La Vacca Celeste di Nun sotto di cui e stelle attraversate dalla barca di RA, il Sole, CHE GIRA DA ORIENTE A OCCIDE… -