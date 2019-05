Sfera Ebbasta dal 14 giugno il tour in tutta Europa

Sfera Ebbasta : al via a giugno il tour estivo! : Ecco dove e quando andare a sentirlo The post Sfera Ebbasta: al via a giugno il tour estivo! appeared first on News Mtv Italia.

È uscito il video di “Calipso” con Fabri Fibra - Mahmood e Sfera Ebbasta : Pezzone di Charlie Charles e Dardust The post È uscito il video di “Calipso” con Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta appeared first on News Mtv Italia.

Le Jordan di Sfera Ebbasta mandano in tilt i social : Sfera Ebbasta ha scatenato una vera e propria caccia al regalo, annunciando su Instagram di volere regalare un paio di Jordan a un fortunato fan. Migliaia i commenti e le richieste i pochissime ore, ma lui chiarisce : "Ok, tutti volete le scarpe e mi state scrivendo in tanti. Purtroppo ce ne è un paio solo quindi siate generosi, non fate gli egoisti, se vi viene in mente qualche amico che ne ha più bisogno di voi, taggatelo sotto il mio ultimo ...

Martina Hamdy ha lasciato il fidanzato per Sfera Ebbasta : Il recente gossip coinvolge una ex protagonista del Grande Fratello Vip, Martina Hamdy : secondo i rumors, la ragazza avrebbe lasciato il fidanzato storico per il tapper Sfera Ebbasta. A lanciare lo ...

Martina Hamdy e Sfera Ebbasta sono fidanzati : Lei la ritroviamo spesso in onda sulle reti Mediaset per le previsioni del tempo, mentre lui è il trapper più in voga del momento nonostante vada a braccetto con le polemiche, sono Martina Hamdy e Sfera Ebbasta.L'ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello VIP secondo quanto riferisce il settimanale Chi avrebbe lasciato il suo fidanzato - con lui si parlava addirittura di nozze - per cadere nelle braccia dell'artista in vetta ...

Sfera Ebbasta e Martina Hamdy del Grande Fratello Vip stanno insieme : La fidanzata di Sfera Ebbasta è Martina Hamdy, ex del Grande Fratello Vip 3 Il gossip circola da qualche settimana ma solo ora è arrivata la conferma sulle pagine del settimanale Chi. La nuova fidanzata di Sfera Ebbasta è Martina Hamdy, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3. Il trapper e la conduttrice di Meteo.it […] L'articolo Sfera Ebbasta e Martina Hamdy del Grande Fratello Vip stanno insieme proviene da Gossip e Tv.

Biglietti in prevendita per il Mamacita Festival con Gué Pequeño - Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini tra gli ospiti : Sono in prevendita i Biglietti per il Mamacita Festival con nuovi ospiti appena annunciati. All'evento dell'Ippodromo Snai di San Siro si aggiungono Gué Pequeño, Elettra Laborghini e Sfera Ebbasta, coloro che avrebbero dovuto comporre la giuria di The Voice of Italy. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, con consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Milano impazzisce per... Sfera Ebbasta : ...attraverso un sound riconoscibile e ad uno stile unico e inimitabile è riuscito ad imporsi nella scena internazionale colmando un grande gap e riportando l'Italia a competere con il resto del Mondo. ...

Sfera Ebbasta - soldout al Milano Forum. Gli ospiti del live : Elettra Lamborghini - Gué Pequeno - Salmo - Luchè - Rkomi - DrefGold - Tedua - Izi : Dopo il grande successo dell'uscita del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato quadruplo platino dalla FIMI, Sfera Ebbasta fa tappa a Milano sabato 27 Aprile presso il Mediolanum Forum per un'...

“Calipso” è la nuova canzone di Charlie Charles con Fabri Fibra - Mahmood - Sfera Ebbasta e Dardust : Fuori ora The post “Calipso” è la nuova canzone di Charlie Charles con Fabri Fibra, Mahmood, Sfera Ebbasta e Dardust appeared first on News Mtv Italia.

Calipso è il nuovo singolo di Charlie Charles feat. Mahmood - Sfera Ebbasta e Fabri Fibra (audio e testo) : Il nuovo singolo di Charlie Charles è Calipso. Il produttore di Soldi è così tornato in radio a qualche mese dalla vittoria all'ultimo Festival di Sanremo e lo fa proprio con Mahmood, oltre a richiedere la presenza di Sfera Ebbasta e quella di Fabri Fibra. L'inizio della rotazione radiofonica è stato programmato per il 26 aprile, quindi a poco più di due mesi dal successo inaspettato di Soldi che ha portato Mahmood sul gradino più alto del ...

Sfera Ebbasta sul palco dopo Corinaldo : "Nessuno può scordarsi di me" : Ai ragazzi, soprattutto a quelli più piccoli, voglio dire di inseguire i sogni e di ragionare sempre con la propria testa». È questo il messaggio che Sfera Ebbasta lancia durante il suo primo live nei ...

Salmo parla di Sfera Ebbasta e Fabri Fibra - poi si confonde su Salvini : 'Capo di Stato' : Ieri sera su Rai Tre è andata in onda l'attesissima intervista concessa da Salmo a Manuel Agnelli, per la seconda puntata della seconda edizione del format 'Ossigeno', che nello stesso episodio ha ospitato anche Rancore, Daniele Silvestri ed il noto scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso, tra i precursori della neurobiologia vegetale. L'intervista all'artista sardo è stata molto breve ma altrettanto intensa, ed ha permesso al rapper ...

Sfera Ebbasta - Alessia festeggia il compleanno cantando con il trapper al concerto di Roma : Pensava che andare al concerto di Sfera Ebbasta sarebbe stato il regalo più bello che potesse ricevere. Ma mai avrebbe pensato che quel concerto lo avrebbe cantato anche lei. E, invece,...