ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Gli occhiuti dirigenti della Soprintendenza Perchée l’amministrazione de Magistris abbiano trascurato per anni le potenzialità della Rotonda Diaz – sul– resta un mistero gaudioso. Dopo il successo – sì, successo – della Coppa America di vela, della Coppa Davis, e anche del Giro d’Italia, sarebbe stato chiaro anche a un bambino che quelsarebbe diventare unper ospitare: dal pugilato al pattinaggio al tennis, una sorta di Caesars Palace di fronte al mare. A nessuno è venuto l’idea, forse per timore degli occhiuti dirigenti di Soprintendenze varie che non hanno di meglio da fare della vita e quindi indossano i paramenti del conservatorismo. Almeno così diventano protagonisti per qualche giorno e in qualche modo riscattano una vita non propriamente brillante. Finisce cheviene ...

SSCNapoliNews : Se Napoli capisse che il Lungomare è un luogo di eventi sportivi internazionali - napolista : Se Napoli capisse che il Lungomare è un luogo di eventi sportivi internazionali Per le Universiadi torna l’Arena d… - FrancoMater2 : @erosazzurro Ma poi quando gli dici che schifano il Napoli e che non hanno argomenti ti rispondono 'guarda la fonte… -