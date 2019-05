Samsung usa il ban USA di Huawei per proporre il passaggio a Samsung Galaxy S10 | a

Più interessanti i Samsung Galaxy S10 con valutazione usato Galaxy - iPhone e Huawei il 17 maggio : Emergono ulteriori indicazioni molto interessanti per gli utenti che sono interessati all'acquisto di uno tra i Samsung Galaxy S10 che sono stati presentati poco meno di tre mesi fa, in riferimento a quanto raccolto oggi 17 maggio con la valutazione dell'usato. La divisione italiana del produttore, infatti, per il mese in corso ha rilanciato la promozione "In value", valida negli store Samsung, con alcune differenze sostanziali rispetto a ciò ...

Manuale utente Galaxy A6+ Corso per usare smartphone Samsung : Manuale uso Samsung Galaxy A6+ in italiano dove scaricare il Manuale ultima versione Android Pdf con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A6+

Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe usare memorie UFS 3.0 come OnePlus 7 Pro : Samsung Galaxy Note 10, stando alle ultime indiscrezioni emerse in giornata, potrà contare su memorie UFS 3.0 e RAM LPDDR4X. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe usare memorie UFS 3.0 come OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Fino a 500 euro di supervalutazione dell’usato con Samsung Value per i Galaxy S10 : Samsung Value è di nuovo qui e vi offre per tutto il mese di maggio Fino a un massimo di 500 euro di supervalutazione dell'usato per acquistare Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e. L'articolo Fino a 500 euro di supervalutazione dell’usato con Samsung Value per i Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Manuale uso Samsung Galaxy A7 Dual SIM Corso per usare smartphone : Manuale uso Samsung Galaxy A7 Dual SIM in italiano dove scaricare il Manuale ultima versione Android Pdf con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A7 Dual SIM

Nuova data di uscita per il Samsung Galaxy Fold in USA - ipotesi giugno in Italia? : Torniamo a parlare del Samsung Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano tristemente rimandato per i ben noti (oramai) problemi al suo display. Tanto è l'interesse sui nuovi tempi di commercializzazione del device, i cui preordini in Italia sarebbero dovuti partire solo fra due giorni ossia il 26 aprile e per cui ci sarà invece da attendere un tempo indefinito, dopo la nota ufficiale dell'azienda che sottolinea la necessità ...

Lo sai come si fa ad usare Samsung Galaxy Fold con PowerShare : Lo sai come si condivide la batteria Powerbank del Samsung per ricaricare altri dispositivi ? La Guida uso smartphone che ti insegna come usare il tuo telefono.

Autoscatto perfetto Samsung come si fa guida per usare smartphone : Fare un Autoscatto perfetto con Samsung le migliori istruzioni d’uso Samsung per fare autoscatti perfetti con lo smartphone Android Samsung.

Google Duplex inizia a diffondersi negli USA anche per i dispositivi non pixel come Samsung Galaxy S10 : Un membro di XDA ha confermato che sta Google Duplex si sta diffondendo anche sui dispositivi non pixel dopo averlo utilizzato su un Samsung Galaxy S10+ per effettuare una prenotazione in un ristorante tramite Google Assistant che è andata a buon fine. Google Duplex ha reso possibile effettuare la prenotazione in meno di un minuto, lasciando a Google Assistant il compito di gestisce il resto. L'articolo Google Duplex inizia a diffondersi negli ...