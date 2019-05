Sampdoria-Juventus | Giampaolo non si sbilancia | “cosa mi mancherà? Ve lo dirò solo se…”

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019) L’allenatore dellanon si èto sul suo futuro, ammettendo come debba parlare prima con Ferrero per capire la situazione Il futuro di Marconon è ancora definito, l’allenatore dellasi concentrasul match con laprima di valutare quello che sarà il suo futuro. LaPresse/Tano Pecoraro Interrogato in conferenza stampa, l’allenatore dei blucerchiati ha ammesso: “cosa mi? Ve lose mai dovessi andar via, ma prima devo parlare con il presidente Ferrero, con il direttore sportivo Osti, ma prima ci dovremo confrontare e decideremo per il bene del club. Le somme si tirano alla fine di un ciclo: ho già ragionato con il mio staff sull’annata che si concluderà domani, ma si può e si deve sempre migliorare. Sarebbe opportuno chiudere bene, provare a battere la squadra più forte del ...

