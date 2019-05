Salerno, 16enne dopo due anni di abusi fa arrestare l’amico di famiglia

Solamente quando il 48enne è diventato più insistente la ragazza si è vista costretta a raccontare tutto alla propria famiglia. A quel punto, il padre e la madre hanno accompagnato la figlia dai carabinieri per riferire loro delle violenze subite e per l’operaio sono scattate le manette ai polsi. Qualche mese fa a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, una 12enne fu violentata da tre minorenni, dopo averla attirata con l'inganno in un casolare di periferia.

