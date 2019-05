Roma | manifestazione per Desirée a San Lorenzo | Fiore portato in questura Fn Non sfila

Roma - manifestazione per Desirée a San Lorenzo : la Digos blocca Fiore di FN per 'controlli' : E' stato portato in questura mentre i militanti di estrema destra stavano cercando di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista per una manifestazione non autorizzata

Falcone - contRomanifestazione a Capaci : aspre polemiche : Raffaello Binelli Libera (da Facebook) Sit-in alla "Casina No Mafia", il luogo dal quale fu innescato l’ordigno della strage di Capaci, dove oggi si è svolto un incontro con alcune studentesche. C'erano anche Claudio Fava (presidente Antimafia Sicilia) e don Lugi Ciotti Nel giorno in cui si ricorda la strage in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, nell'aula bunker dell'Ucciardone, a ...

Falcone : Palermo - contRomanifestazione in polemica con presenze bunker : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - All'appuntamento annuale nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo, organizzato dalla Fondazione Falcone, quest'anno molti leader di associazioni note per l'impegno antimafia non ci saranno. Ma neppure il Governatore Nello Musumeci e il presidente dell'Antimafia all'

Pensioni ultima ora : manifestazione 1 giugno a Roma - richieste dei sindacati : Pensioni ultima ora: manifestazione 1 giugno a Roma, richieste dei sindacati Pensioni ultima ora: continua il pressing dei sindacati nei confronti del Governo. Già a febbraio le organizzazioni sindacali hanno manifestato in piazza a Roma per chiedere all’esecutivo di rivedere alcune delle decisioni in materia previdenziale. Il 1° giugno nuovo appuntamento in Piazza San Giovanni. Scenderanno e protesteranno in maniera unitaria le ...

Pensioni ultime notizie : manifestazione 1 giugno Roma - punti della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione 1 giugno Roma, punti della protesta Dal 9 maggio al 1° giugno ci passano poco più di 20 giorni e saranno 3 settimane di protesta indetta dai sindacati che tutelano i pensionati. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano infatti la mobilitazione prevista per il 1° giugno a Roma, che si sposterà da piazza del Popolo a piazza San Giovanni per via del grande numero di adesioni. Le giornate di protesta ...

Milano - corteo per Sergio Ramelli e saluti Romani davanti alla lapide : la procura indaga per “manifestazione fascista” : La procura di Milano ha aperto un’indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. Nell’inchiesta, coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone e condotta dalla Digos, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Sergio Ramelli quasi tutti i partecipanti hanno ...

Commemorazione Ramelli - indetta una contRomanifestazione antifascista : Milano, 26 aprile 2019 - Due manifestazioni parallele e contrapposte si terranno il 29 aprile a Milano. Da un lato la fiaccolata in ricordo di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ...

25 aprile - a Roma la manifestazione della comunità ebraica : A Roma la manifestazione della comunità ebraica nel giorno del 74esimo anniversario della Liberazione. Presenti la sindaca Virginia Raggi e Antonio Tajani: 'Rendiamo onore agli ebrei che sono caduti ...

Atletica - Roma Appia Run : corsa agli ultimi pettorali per la manifestazione in programma il 28 aprile : Giunta alla 21esima edizione, la Roma Appia Run si conferma una delle più prestigiose gare dell'intero panorama podistico capitolino, l'unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni ...

Le foto di Greta Thunberg e della manifestazione per il clima a Roma : Dopo aver parlato al Senato e incontrato il Papa, la giovane ambientalista svedese ha protestato con gli studenti Romani

Greta Thunberg - manifestazione Fridays for Future a Roma/ 'Non c'è più tempo' : Fridays for Future a Roma, Greta Thunberg insieme agli attivisti per il clima: migliaia di ragazzi insieme per continuare la battaglia.

Roma - Greta Thunberg alla manifestazione per il clima : "Il nostro futuro è stato venduto" : Molti i cartelli che i giovani hanno realizzato per l'occasione: da "Save out planet" a "Cambiamento climatico = Estinzione umana", passando per "Il mondo non è una banca ma dobbiamo salvarlo lo ...

'Fridays for Future' - manifestazione a Roma. In piazza anche Greta Thunberg : La 16enne svedese, che parla a nome della generazione cui hanno 'scippato il futuro e dato false speranze', si è rivolta agli adulti mettendo l'accento sull'impegno degli studenti di tutto il mondo ...