ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Ilnazionale diRoberto Fiore è stato bloccato dai poliziotti della Digos einmentre cercava di raggiungere via dei Lucani, a San Lorenzo,nei giorni scorsi era stata annunciata una manifestazione dinel giorno del silenzio elettorale. A San Lorenzo, in largo Talamo, da stamattina sono in piazza i movimenti antagonisti di sinistra per ‘presidiare’ l’eventuale arrivo dei militanti del partito di estrema destra davanti al palazzo in cui morì Desirée Mariottini, la ragazzina trovatain uno stabile e per cui sono stati indagati tre cittadini stranieri. L’area è presidiata dalle forze dell’ordine. “Sono stato fermato perché stavo portando undisul luogo in cui èDesirée Il quartiere era completamente blindato dalle forze dell’ordine per impedirmi di entrare – dice Fiore – Tempus est ...

Corriere : Corteo non autorizzato: fermato Roberto Fiore leader di Forza Nuova - Noovyis : Un nuovo post (Roma, leader di Forza Nuova portato in Questura: “Portavo un mazzo di fiori dove è morta Desirée”) è… - marcodelucact60 : RT @LaVeritaWeb: Viola favorito al vertice della Procura di Roma. Le toghe rosse si mettono di traverso, «Repubblica» s'allinea: «Con lui t… -