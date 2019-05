Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina

Chi è Rocco Commisso - il miliardario italo-americano che vuole la Fiorentina : Rocco Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, sarebbe vicino a concludere un accordo con la famiglia Della Valle per l'acquisto della Fiorentina. Lo ha scritto il New York Times in un articolo pubblicato online nella notte italiana. Non si tratta del primo investimento nello sport per Commisso che, nel 2017, ha acquistato una quota di maggioranza del club di calcio dei New York Cosmos, del quale è anche ...

Fiorentina - New York Times : “L’americano Rocco Commisso acquisterà la squadra per 150 milioni di dollari” : La Fiorentina diventerà americana. Il New York Times ha rivelato che il multimiliardario Rocco Commisso, fondatore di Mediacom e proprietario dei Cosmos, dovrebbe concludere nei prossimi giorni un accordo per l’acquisto della squadra viola per una somma di circa 150 milioni di dollari. Per ora, sia i rappresentanti di Commisso e che della Fiorentina si sono rifiutati di commentare. Secondo quando riporta il giornale statunitense, Commisso ...

