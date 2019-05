Roberto Mancini fa il punto sulla Nazionale | ancora dietro le big | ma il futuro è roseo

Calcio - Roberto Mancini : “Obiettivo qualificarsi agli Europei. Stimo Balotelli - Zaniolo e Kean mi danno del lei” : Roberto Mancini è stato intervistato in esclusiva da Diletta Leotta nel programma “Linea Diletta” disponibile sulla piattaforma Dazn. Il CT della nazionale italiana ha parlato degli obiettivi futuri dell’Italia: “L’obiettivo è ovviamente qualificarsi agli Europei. Le partite sono tutte da vincere, soprattutto per noi che abbiamo un ranking troppo brutto per essere quello dell’Italia”. L’ex ...

VIDEO Roberto Mancini : “Vogliamo rinnovare e portare una mentalità offensiva - credendo nei giovani” : Oggi ha avuto il via lo stage della Nazionale italiana di calcio agli ordini dei CT Roberto Mancini, Luigi Di Biagio (Under21) e Paolo Nicolato (Under20). Il selezionatore della Nazionale maggiore ha spiegato che: “Cerchiamo di portare avanti un pensiero condiviso di rinnovamento. Vogliamo dare alle squadre una mentalità offensiva, è la cosa positiva, speriamo di riuscirci tutti insieme. Le nazionali minori stanno crescendo molto e stanno ...

Nazionale - sono in 5 e non hanno mai giocato in Serie A : Roberto Mancini li convoca : Secondo stage di due giorni per la Nazionale di Roberto Mancini - che si svolgerà il 29 e il 30 aprile - concordato dalla Figc con la Lega di Serie A e che riguarda i giocatori di fascia di età più giovane che già fanno parte del giro azzurro. Il ct ha convocato oggi 35 calciatori che si raduneranno

Calcio - le convocazioni di Roberto Mancini : la Nazionale è l’unico modo per vedere gli azzurri all’opera? : Un po’ come accaduto nel settore maschile anche in questo caso il podio è Roberto Mancini ha reso nota nelle ultime ore la lista dei convocati per lo stage della Nazionale italiana di Calcio che si terrà lunedì 29 e martedì 30 aprile a Coverciano. Un elenco di 35 calciatori tra cui vi sono anche tre classe 2001, ovvero Gozzi, Ricciardi e Salcedo. Un’occasione per il CT di visionare da vicino non sono i soliti noti ma anche alcuni ...

Calcio - i convocati dell’Italia per lo stage di Coverciano. Tante novità per Roberto Mancini : Nuovo stage, il secondo della stagione, per la Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini. Una due giorni, che si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 aprile presso il Centro tecnico federale di Coverciano, concordata dalla FIGC con la Lega di Serie A: presenti tutti i giocatori più giovani delle varie compagini italiane. Sono 35 i giocatori convocati da Mancini: presenti addirittura dei classe 2001 come Gozzi, Riccardi e Salcedo. ...

Gli auguri di Roberto Mancini a Tarcisio Burgnich [FOTO] : Il ct della nazionale, Roberto Mancini, fa gli auguri all’ex difensore dell’Inter e dell’Italia in occasione del suo 80esimo compleanno via Twitter: “Buon compleanno a Tarciso Burgnich che mi ha fatto esordire quando ero uno sconosciuto diciottenne. Tanti auguri alla “Roccia” per i suoi splendidi 80 anni!”. Mancini esordì in Serie A nel 1981 con la maglia del Bologna all’epoca allenato ...

Calcio - Roberto Mancini : “Kean e Zaniolo andranno agli Europei under 21” : Sciolti con molto anticipo i dubbi, dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a un evento con Radio Italia. Come riportato dall’ANSA l’allenatore dell’Italia ha risposto a delle domande sui giovani rampanti della propria squadra, che a giugno dovrebbero anche affrontare gli Europei under 21, con la selezione di categoria guidata da Luigi Di Biagio. Nonostante l’appuntamento della Nazionale maggiore con le ...

Nazionale - Gravina sicuro : “abbiamo recuperato credibilità - grande merito è di Roberto Mancini” : Il presidente della FIGC ha parlato del momento che sta vivendo il calcio italiano, sottolineando come la credibilità sia risalita grazie anche a Mancini “Abbiamo recuperato un po’ di credibilità e soprattutto tanto entusiasmo, per questo devo ringraziare Roberto Mancini per quello che sta facendo con la Nazionale. I risultati dell’Italia ci aiutano”. AFP/LaPresse Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele ...

Gravina : “Roberto Mancini ha grande sensibilità sulle problematiche giovanili” : “Frequentando Mancini in questi cinque mesi devo dire che, al di là delle qualità tecniche e professionali, ha dimostrato una grande sensibilità come uomo. E’ ambasciatore dell’Unicef, è sempre attento alle problematiche del mondo giovanile e ha dimostrato equilibrio, serenità e attenzione ai giovani e alla loro valorizzazione. Merita un premio importante come il Bearzot e io ne sono particolarmente felice“. Queste ...

Roberto Mancini a 360 gradi - parla di tutto : Kean - Balotelli - Bonucci e Zaniolo : Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato di tanti argomenti a margine di un incontro organizzato a Roma dall’Unicef, di cui è ambasciatore ULULATI RAZZISTI CONTRO Kean – “L’atteggiamento usato contro Kean è insopportabile. Bisogna stigmatizzare i ‘buu’ razzisti, non se ne può più. Serve prendere posizione, agire anche duramente, affinché queste cose finiscano. La sua esultanza? E’ un ...

Roberto Mancini vince il Premio Bearzot : Roberto Mancini è il vincitore della nona edizione del Premio Enzo Bearzot. L'ufficialità è arrivata oggi in una conferenza organizzata nella sede della Figc a Roma, alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del numero uno dell'Us Acli Damiano Lembo che presiedono la giuria. Battuta la concorrenza di Gian Piero Gasperini e Rino Gattuso, tecnici rispettivamente di Atalanta e Milan. "Innamorato del calcio giocato bene e dei giovani, ...

Roberto Mancini vince il Premio Enzo Bearzot : Roberto Mancini si aggiudica la nona edizione del Premio Enzo Bearzot. L’ufficialità è arrivata oggi in una conferenza organizzata nella sede della Figc a Roma, alla presenza del presidente federale, Gabriele Gravina, e del numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo che presiedono la giuria. Il ct azzurro ha battuto la concorrenza di Gian Piero Gasperini e Rino Gattuso. “Innamorato del calcio giocato bene e dei giovani, ...

Premio Bearzot - la nona edizione se l’aggiudica Roberto Mancini : il ct azzurro succede a Di Francesco : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha vinto la nona edizione del Premio, succedendo così a Eusebio Di Francesco Roberto Mancini si aggiudica la nona edizione del Premio Enzo Bearzot. L’ufficialità è arrivata oggi in una conferenza organizzata nella sede della Figc a Roma, alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo che presiedono la giuria. Photo by Francisco ...

Roberto Mancini torna a scuola - canta l'Inno di Mameli con gli studenti. VIDEO : Che poi, però, non ha potuto esimersi dal parlare anche con noi di Sky Sport, rispondendo alle molte domande del nostro Marco Nosotti. Mancini: "Quagliarella, Balotelli, e i giovani" Tantissimi i ...