Rim of the word | avventura e fantascienza sulla scia della serie Stranger Things

(Di sabato 25 maggio 2019) La tramaAlex, ZhenZhen, Dariush e Gabriel sono quattro adolescenti che si incontrano per caso in un campeggio estivo, Rim of the world. Quello che doveva essere un momento di svago e di incontro, si trasforma ben presto in un’fantascientifica in cui i quattro giovanissimi saranno chiamati a fare di tutto pur di difendere il mondo da un attacco di alieni.La salvezza del pianeta sarà possibile solo ad una condizione: i ragazzi, infatti, hanno ricevuto una chiave criptografica da un’astronauta caduta con la sua navicella nei pressi del campeggio, la quale -prima di morire per mano aliena- ha dato loro indicazioni sul da farsi. Dopo infinite difficoltà, momenti di scoramento ed altri di grande intesa e gioco di squadra, i ragazzi riusciranno a raggiungere la stazione Nasa e ad immettere la chiave criptografica all’interno del sistema utile a riattivare Excalibur, un ...

