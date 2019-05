Regionali Piemonte | Airaudo | “Senza Fiat Torino | la città fabbrica | rischia di arrivare a

Come si vota alle Regionali in Piemonte e alle Comunali : Domenica 26 maggio è giorno di Election Day: si voterà per le Europee ma anche per eleggere oltre 3.800 sindaci e il presidente della Regione Piemonte.Per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte, sono chiamati alle urne in 3.621.796, di cui 1.752.600 uomini e 1.869.196 donne. Per il rinnovo di sindaci e Consigli Comunali dovranno andare a votare 16.108.752 elettori (7.850.887 uomini e 8.257.865 donne). Sono 5 Comuni ...

Elezioni Regionali Piemonte 2019 : come si vota - candidati e liste. La scheda : Elezioni regionali Piemonte 2019: come si vota, candidati e liste. La scheda Domenica 26 maggio non è solo giorno di Elezioni europee e, per alcuni comuni, di amministrative. Ma sarà anche il giorno delle Elezioni regionali in Piemonte. In questa Regione i cittadini saranno chiamati alle urne anche per eleggere il nuovo presidente e gli altri 50 consiglieri regionali. Elezioni regionali Piemonte 2019: modalità di voto e spoglio Le ...

Regionali Piemonte - “l’idillio tra Cirio e Chiamparino” si scontra con i debiti della Regione. E la campagna scorre nel silenzio : Era stata una campagna elettorale tranquilla, fin troppo, quella delle elezioni Regionali in Piemonte. I candidati erano rivali, ma senza eccessi. Questione di understatement sabaudo o forse anche di quel detto che vuole i Piemontesi “falsi e cortesi”. L’outsider, il candidato M5s Giorgio Bertola, denunciava l’idillio tra i due principali concorrenti, il presidente uscente Sergio Chiamparino (Pd) e l’eurodeputato Forza Italia, Alberto Cirio, e ...

Antimafia - un “impresentabile” della Lega a Regionali Piemonte : E' nelle liste della Lega l'unico candidato 'impresentabile', secondo il codice di autoregolamentazione Antimafia, alle elezioni Regionali in Piemonte di domenica prossima. Si tratta di Riccardo Lanzo, rinviato a giudizio per corruzione e per atto contrario a doveri di ufficio. Nel Comune di Bari, i cosiddetti 'impresentabili' - in particolare anche secondo la legge Severino - sono Francesco Lezzi, della lista Dirella Sindaco, su cui pende una ...

Guida alle Regionali in Piemonte : Si vota domenica e sarà probabilmente un testa a testa tra il presidente uscente Sergio Chiamparino, del PD, e l'eurodeputato Alberto Cirio, candidato del centrodestra

Regionali Piemonte 2019 - nessuno si preoccupa più dell’ambiente. Ma si sa - i politici sono fatti così… : Ricordo bene. Correvano gli anni Ottanta dello scorso secolo e sembrava che l’economia italiana andasse a gonfie vele. Nelle indagini demoscopiche l’ambiente era ai primi posti nella graduatoria delle preoccupazioni dei cittadini italiani, quasi che a pancia piena uno si possa occupare anche del superfluo. Bettino Craxi, che tutto era fuorché uno stupido, fiutò questa preoccupazione e nel 1983 istituì il primo ministero che si occupava di ...

Elezioni Piemonte - il futuro della Tav passa dalle Regionali : guida all'altro voto del 26 maggio : Non solo europee, sono 4 i candidati alle Elezioni regionali in Piemonte ma occhio all'election day: a Biella, Verbania e...

Lega verso le Regionali. 'Con Ricca il Piemonte rialza la testa' : Pragmatico, combattivo e con lo spirito di servire tramite la politica alle persone nel 2019 è candidato come consigliere alle elezioni regionali del Piemonte del prossimo 26 maggio . I punti di ...

Regionali - Bertola presenta il listino M5s in Piemonte : 'Avremmo preferito che non ci fosse un listino perché noi volevamo cambiare legge elettorale, quindi avere una legge elettorale che desse la possibilità a i cittadini Piemontesi di eleggere tutti e 50 ...

Elezioni Regionali Piemonte - i candidati torinesi di Forza Italia : capolista è Tronzano : Forza Italia ha presentato questa mattina la propria lista di candidati torinesi che supporteranno il candidato presidente Alberto Cirio per le Elezioni regionali del Piemonte del 26 maggio 2019 che avverranno in concomitanza con le Elezioni Europee. Format tradizionale per il simbolo che vede lo stemma di Forza Italia e la classica scritta "Berlusconi per Cirio" nella parte inferiore. Nella circoscrizione di Torino e provincia sono 21 i ...

Regionali Piemonte - Salizzoni : 'Avanti con il progetto del Parco della Salute' : Il chirurgo di fama mondiale per i trapianti, Mauro Salizzoni, lancia la sua candidatura al consiglio regionale del Piemonte con il Pd. 'Tra gli obiettivi quello di portare avanti il progetto del ...