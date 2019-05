Reggio Emilia Mercatone Uno dichiarata fallita | 1800 senza lavoro

Elezioni comunali Reggio Emilia 2019 : come si vota - preferenze e guida : Elezioni comunali Reggio Emilia 2019: come si vota, preferenze e guida Elezioni comunali Reggio Emilia 2019: la città chiamata al voto amministrativo per eleggere il sindaco ed il nuovo consiglio comunale che sarà composto da 32 consiglieri comunali. In totale saranno in corsa 5 candidati sindaci e 12 liste. Si vota domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7 alle ore 23. Nel caso in cui nessuno dei candidati supererà il 50% si tornerà al voto per ...

Reggio Emilia - in diretta su Facebook a 220 all'ora : il video prima dello schianto : Il maledetto vizio di sfidare la vita o forse solo di prenderla per i fondelli... Verrebbe voglia di inserire un monito alle persone che si accingono a leggere questo pezzo, come si mettono le pecette ai video della rete che possono ferire gli animi sensibili: «Occhio che il filmato che segue non è

Reggio Emilia - a 5 anni prende la bici ed esce da solo sotto la pioggia. Lo trovano in un bar : Un bambino di cinque anni si è alzato dal letto domenica mattina e, senza farsi vedere da mamma e papà, è uscito di casa mentre pioveva con la sua bicicletta. È accaduto a Castelnovo sotto, nella provincia di Reggio Emilia, dove il piccolo è stato infine rintracciato dai carabinieri in un bar.Continua a leggere

Fratelli d’Italia - candidata di Reggio Emilia si pulisce la scarpa con maglietta antifascista e poi la butta in un bidone : “Il 26 maggio decidi tu se continuare ad avere un’amministrazione che strizza l’occhio ai centri sociali o se avere finalmente un’amministrazione all’insegna della legalità e della sicurezza a Reggio Emilia“. È il messaggio elettorale di Giorgia Manghi, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Reggio Emilia alle elezioni amministrative del 26 maggio. La giovane militante del partito di ...

Corsa Champions. Il pari di Reggio Emilia cancella le speranze della Roma : A questo punto serve davvero un miracolo. Il paReggio di Reggio Emilia infatti cancella le speranze della Roma di agganciare

La Roma rallenta a Reggio Emilia : 0-0 con Sassuolo - Champions lontana : Si era aperta con l'annuncio dell'addio di De Rossi, si chiude con un paReggio che vede sfuggire quasi definitivamente anche le ultime residue chances di qualificarsi alla Champions League. La settimana da incubo della Roma, tra le contestazioni alla proprietà per il divorzio dal capitano e un futur

Reggio Emilia. Formazione - apre Orienta.Net : uno sportello per giovani - famiglie e scuole : Uno sportello provinciale come punto d’inFormazione e di ascolto per giovani, famiglie e operatori della scuola. Ma anche percorsi di

Reggio Emilia - perseguita per anni la ex e la mamma di lei : “Scriveva anche insulti sui muri” : Un 23enne di Fabbrico (Reggio Emilia), già denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata e della madre della ragazza, e colpito da una misura cautelare di divieto di avvicinamento, è stato arrestato perché continuava a perseguitarle. Le violenze e le offese nei confronti delle due donne andavano avanti da anni.Continua a leggere

Reggio Emilia : ubriaco tira patate in testa alla madre poi accoltella il fratello : Un uomo di 60 anni ubriaco ha prima maltrattato la madre disabile, poi tentato di accoltellare all'addome il fratello che cercava di fermarlo.Continua a leggere

Maltempo : disagi alla circolazione stradale nella provincia di Reggio Emilia : Qualche disagio, ma nessuna limitazione alla circolazione, anche oggi sulle strade provinciali reggiane, in seguito all’ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna nelle ultime ore. Lo rende noto la provincia di Reggio Emilia specificando che due frane storiche si sono riattivate sulla Strada provinciale 103 nei pressi del centro abitato di Taviano, a Ramiseto di Ventasso, e sulla Sp 8 a Toano, nei pressi di via ...

Reggio Emilia - Fabio Ferrari morto in moto. Il ricordo dei gestori della palestra : Reggio Emilia, 9 maggio 2019 - «Fabio l'ho visto lunedì. Era qui in palestra che si allenava con noi. Quando ho saputo dell'incidente non riuscivo a crederci. Per noi la sua morte è stato un colpo al ...

Torna "Reggionarra" la manifestazione che trasforma Reggio Emilia nella Città delle Storie : Anche quest'anno non mancano gli spettacoli di burattini, la compagnia Allorquando con Il sogno di Pistacchio nella Biblioteca di Istoreco e Teste di legno: fili di Storie lunghe 200 anni di Moreno ...

Paura a Reggio Emilia : straniero danneggia bus con un cestino di rifiuti : Gabriele Laganà Lo straniero, allontanato dal bus perchè si era più volte rifiutato di obliterare il biglietto, ha infranto il vetro di una porta e poi è fuggito Fatto scendere dall’autobus perchè non voleva obliterare il biglietto, uno straniero ha perso la testa ed ha danneggiato il mezzo. Lo sconsiderato atto di violenza si è verificato domenica mattina in via Foscato a Reggio Emilia, al capolinea di una corsa del trasporto ...

Reggio Emilia - diciottenne si finge donna e riceve foto di nudo. Poi chiede 8mila euro per evitare la diffusione : arrestato : Ha pagato oltre ottomila euro sotto porno-ricatto di un diciottenne che si nascondeva sotto l’identità di una donna. Questa la vicenda raccontata da un 40enne di Reggio Emilia che si è rivolto ai carabinieri di Brescello dopo le numerose richieste di denaro. Così è stato scoperto un 18enne della provincia di Macerata che è stato denunciato per estorsione continuata. Il 40enne reggiano a gennaio si era iscritto a un gruppo di incontri, ...