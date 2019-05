liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Con l'accusa di avere perseguitato per mesi ladi casa con, la Polizia di Stato dihaun uomo per. E' accusato di avere perseguitato la donna conche ripeteva non appena usciva il marito. La vittima ha anche inst

TV7Benevento : Ragusa: perseguitava la vicina con atti osceni, arrestato per stalking... -