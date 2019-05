Queen | dopo l' uscita di Bohemian Rhapsody la band ha triplicato le vendite

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Non è un caso che l'nelle sale, dedicato alla storia deie del suo frontman Freddie Mercury, abbia fatto aumentare il pubblico della storicabritannica: il successo planetario del film ha fatto, secondo i dati riportati recentemente, letteralmente impennare leper ladi Brian May e Roger Taylor, che hanno assistito a numeri da record, specie se si tiene in considerazione che il gruppo, eccezion fatta per il tour, non pubblicherà più materiale inedito.campioni di incassi Oltre ad aver trionfato al botteghino in tutto il mondo, eil successo della notte degli Oscar che ha visto il film trionfare con ben 4 statuette, ipossono assistere anche ad altri record, come quelli relativi ai loro dischi e ai relativi incassi. Secondo Billboard, infatti, iavrebbero registrato un incremento notevole per quanto riguarda gli ...

IsabellaDonadio : @Ballando_Rai dopo Shallow ed i Queen cosa dire di più di questa semifinale con la stratosferica orchestra dal vivo… - njghtlock : @feltonsguitar sta cosa mi fa morire perché jasmine masters non è mai stata tra le mie drag queen preferite ma tutt… - stanamysmile : RT @letterstohaz: TISH CHE DOPO LA SUA ELIMINAZIONE HA FATTO PIÙ APPARIZIONI ORA CHE IN TUTTI I DAY TIME, PURE RAMONA AD ALBERTO LA RICORDA… -