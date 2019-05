Quando il carpet di Cannes diventa hot Le celebrità hanno osato

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Carlo Lanna Il Festival dinon è solo cinema ma anche glamour e red: i look cheinfiammato la croisette Il Festival del Cinema di, giunto alla sua 72esima edizione, è alle battute finali. La Kermesse con i suoi film e tutto il suo glamour, resta il momento dell’anno più atteso dai cinefili e per chi ama il flash dei fotografi. Il Festival diinfatti è molto celebre per le modelle, attrici e influencer che sfilano sull’ambitissimo tappeto rosso. Una passerella in cui a vincere è la bellezza, lo stile, l’erotismo e anche gli eccessi. Soprattutto nell’ultima edizione del Festival, la croisette è stata invasa da una folta schiera di modelle chefatto a gara per vincere il simbolicoo scettro di donna più sexy del red. Essendo una kermesse internazionale, in cui stesso i marchi di alta moda ne approfittano per pubblicizzare nuovi ...

talpabis : Quando sei sempre una sòla e per una volta porti a termine una cosa e già sai che la mattina dopo odierai ogni sing… - gianninastar14 : Quando sul red carpet del #FestivalDeCannes2019 scendono i veri divi...che spettacolo! ?????????? bonjour à tout le mon… - Pablitomf2 : @matteosalvinimi ?? il red carpet quando? -