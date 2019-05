PSG | annuncio a sorpresa | ha firmato fino al 2021! Mercato Napoli possibile affare…

forzazzurri

(Di sabato 25 maggio 2019) Tuchel rinnova con il Psg Potrebbe esserci un colpo di scena in casa. Il presidente Nasser Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain ha annunciato con un comunicato stampa l’ufficialità del rinnovo di contratto del tecnico Thomas Tuchel per un’altra stagione. Tutto questo ci riporta ad Allan, da sempre nel mirino del tecnico tedesco che ora potrà chiedere nuovamente l’acquisto del centrocampista delche è sempre stato l’obiettivo numero uno di Tuchel e del PSG, che ha poi dovuto virare su Paredes a gennaio per i continui rifiuti delnonostante le maxi offerte. Con il calcioestivo però sarà diverso e Tuchel potrà chiedere nuovamente e questa volta magari accontentare ilpresentando 90-100 milioni di euro. Leggi anche, offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly: no secco di Adl Potrebbe ...

SiamoPartenopei : Calciomercato Napoli, annuncio a sorpresa PSG: ha firmato fino al 2021! Ora decolla l'affare? - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Psg, rinnovo Buffon: l'annuncio del portiere -