Per Forza Italia soglia psicologica 10% Ma dopo le Europee sarà resa conti

Voto Forza Italia Per salvare Venezia : Anche per questa tornata elettorale direi di votare Forza Italia. Anche in Europa che prima scherzavano il suo leader hanno capito che è cento volte meglio di Grillo e compagnia di giro. Se è ancora in lista Voto Laura Comi (comunque la Voto lo stesso). A) perché è preparata; B) perché è bella. L’un

Giorgia Meloni - la pesantissima indiscrezione su Berlusconi : "Perché sono nervosi in Forza Italia" : A poche ore dal voto per le elezioni Europee, Giorgia Meloni suona la carica in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano. "In genere sono catastrofista, stavolta sono molto molto molto ottimista", premette la leader di Fratelli d'Italia parlando dell'esito del voto. Di cifre non vuole parlare "per

Alessandra Mussolini - cosa sa su Salvini e Meloni : "La stanno pagando". Forza Italia - "sento aria di recuPero" : "Sento la gente sempre più convinta, soprattutto le donne, sento un aria di grande recupero...". Alessandra Mussolini si candida di nuovo con Forza Italia alle europee, su richiesta diretta di Berlusconi, e in un'intervista al Quotidiano nazionale attacca sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni, i lea

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la voce da Forza Italia : "Lui Perde voti - lei un partitino. Cosa faranno" : Basta aspettare il 27 maggio, e Matteo Salvini e Giorgia Meloni torneranno a più miti consigli. Ne è convinto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, vicepresidente di Forza Italia e candidato capolista alle Europee, che sul Giornale dà la sua lettura della presunta crisi di consenso del

Calciomercato Torino - le prime due richieste di Mazzarri Per rafforzare la rosa : Calciomercato Torino, in casa granata si sta muovendo il ds Petrachi per accontentare Mazzarri in vista della prossima annata Il 3-5-2 di Walter Mazzarri è stato assorbito al meglio dalla truppa granata in questa stagione. Il Torino è arrivato ad un passo dalla qualificazione in Europa e di certo ci riproverà nella prossima stagione. Per farlo però servirà incrementare il tasso tecnico degli interpreti del modulo Mazzarriano, per farlo il ...

Il ritorno del Cavaliere guerriero - Forza Italia argine democratico Per frenare il totalitarismo in Italia : Silvio Berlusconi entra nel vivo della campagna elettorale e torna a dominare la scena politica: di nuovo energico e combattivo dopo aver superato i recenti problemi di salute. Più convincente che mai non risparmia i suoi avversari dalle sue pungenti invettive. Il suo animo invincibile sorprende, ancora una volta, i suoi avversari storici e coloro che dal suo partito si sono allontanati per formare altri minuscoli movimenti o per passare con ...

Clausola Ancelotti - Corbo : “Un dettaglio rafforza l’indiscrezione su GasPerini. Su Sarri alla Juve…” : Clausola Ancelotti, la disamina di Antonio Corbo per il suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Clausola Ancelotti. Ha fatto un po’ di rumore la dichiarazione di Ancelotti nel post gara di Napoli-Inter. Il tecnico azzurro ha parlato per la prima volta di una Clausola a favore del Napoli per esercitare la conferma della sua permanenza alla guida tecnica. Antonio Corbo prova a fare chiarezza sulle pagine web de ...

Scontri a Bologna tra antagonisti e polizia Per comizio Forza Nuova : Le forze dell'ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani....

