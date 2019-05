Parlamento Ue | M5s è il più “ribelle” | solo nel 54% dei casi ha votato come il suo

Parlamento Ue - M5s è il più “ribelle” : solo il 54% delle volte ha votato come il suo gruppo. Pd il più fedele : I 5 Stelle sono i più “ribelli” degli italiani al Parlamento europeo: hanno votato nel 99% dei casi rimanendo fedeli al partito nazionale ma solo il 54% delle volte hanno espresso una posizione comune con il gruppo di appartenenza in aula (Efdd in questa legislatura). Lo evidenzia il report di Openpolis, che evidenzia anche presenze, assenze e influenza di europarlamentari nel corso dell’ultima legislatura. ...

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

Caso Siri. Salvini : 'Processi non si fanno in Parlamento'. M5S : 'Parla come Berlusconi'. Di Maio esclude l'autosospensione : Dispiace che anche Salvini la pensi allo stesso modo - replicano fonti pentastellate - Non è questione di dove si fanno i processi, a nostro avviso, ma questione di opportunità politica. Altrimenti ...

Divisi sul caso Siri. Salvini : "Processi si fanno in tribunale - non in Parlamento". M5S : "Lo diceva Berlusconi" : Armando Siri continua a far litigare Lega e M5S. Il caso del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, agita la maggioranza, ma non dovrebbe trovare una soluzione nella giornata di oggi, come si ipotizzava giorni fa. L'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte slitta ancora, mentre Luigi Di Maio ribadisce la richiesta di dimissioni e Matteo Salvini rinnova la fiducia e resiste al fianco del collega di partito."I processi ...

Vitalizi in Europa - arriva lo stop dal Parlamento. Ferrara : 'Una vittoria per il M5s' : Basta Vitalizi anche in Europa . Il Parlamento europeo ha applicato agli ex eurodeputati italiani la riduzione degli assegni deliberata da Camera e Senato. Questa una grandissima vittoria per il ...

Cdm : ok rimborsi - no "Salva-Roma". M5S : ci vediamo in Parlamento : In dl crescita definizione ingresso Mef in Alitalia Nel decreto crescita approvato questa notte in Cdm sono state inserite norme che "definiscono le modalità di ingresso del Ministero dell'economia ...

M5s-Lega - no all’aumento dell’Iva. Ma è scontro sulle risorse. Impasse anche in Parlamento : In mancanza di alternativa l'Iva aumentera'. La posizione cauta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, viene osteggiata dalla maggioranza. Si tratta di un impegno politico che verra' rispettato, la linea di Di Maio e di Salvini. Ma il nodo e' come sterilizzare le clausole di salvaguardia che per il 2020 pesano per 23,2 miliardi. Nella risoluzione che presenteranno al Senato sul Def, M5s e Lega impegneranno l'esecutivo a trovare le risorse e ...

M5s-Lega - no all’aumento dell’Iva. Ma è scontro sulle risorse. Impasse anche in Parlamento : In mancanza di alternativa l'Iva aumentera'. La posizione cauta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, viene osteggiata dalla maggioranza. Si tratta di un impegno politico che verra' rispettato, la linea di Di Maio e di Salvini. Ma il nodo e' come sterilizzare le clausole di salvaguardia che per il 2020 pesano per 23,2 miliardi. Nella risoluzione che presenteranno al Senato sul Def, M5s e Lega impegneranno l'esecutivo a trovare le risorse e ...

Parlamento Ue : stretta sui gruppi Ira M5s - più vicino lo spettro Misto : stretta del Parlamento europeo sulla formazione dei gruppi politici. Una mossa che rende più difficile la vita al M5s, che ora rischia di finire nel gruppo Misto Segui su affaritaliani.it

Ecco la Rai nel segno di Lega e M5S : finisce in Parlamento la rissa tra direttore e vice del Tg1 : Premiato con la qualifica di caporedattore ad personam, Alberto Matano si rifiuta di essere "associato a una quota politica; l'unica quota alla quale posso ascrivere questo riconoscimento; sono vent'...

Parlamento Ue - gli M5s sono in media i più attivi tra gli italiani : peggiore la Lega. Tajani il migliore - Soru (Pd) il più assente : Gli eurodeputati del Movimento 5 stelle sono in media i più attivi tra gli italiani presenti al Parlamento europeo nell’ottava legislatura. Secondo i dati aggiornati e pubblicati domenica dal portale mepranking.eu in vista delle elezione della nuova assemblea il 26 maggio prossimo, gli eletti pentastellati hanno un punteggio ‘di attività’ medio di 73,43, nettamente più alto rispetto agli altri partiti italiani. A fare peggio di ...

Elezioni europee - M5S : “Parlamento Ue deve avere una sola sede - 3 mld di risparmio” : Nel blog delle stelle è stato pubblicato uno dei punti nel programma del M5S per le europee: "Il Parlamento europeo è l'unica Istituzione al mondo che ha due sedi fotocopia. È dal 1981 che vengono votate risoluzioni che raccomandano la 'sede unica' ma queste puntualmente restano carta straccia".Continua a leggere

Mozione Lega-M5S in Parlamento - Governo intervenga sull'oro di Bankitalia : Nonostante la risposta scritta di Mario Draghi, malgrado le dichiarazioni di Ignazio Visco, il caso dell'oro di Banca d'Italia finisce in Parlamento. Con tre mozioni che saranno messe ai voti mercoledìLa prima è congiunta, Lega-M5S. "Definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea" e "acquisire le notizie" su quelle detenute all'estero e sulle ...

Sondaggi europee - terza proiezione del Parlamento : Lega in testa con 32 - 2%. Pd raggiunge M5S : A due mesi dalle elezioni che si terranno il prossimo 26 maggio, il Parlamento ha pubblicato oggi la terza serie di proiezioni sulla composizione del prossimo Parlamento europeo: Lega primo partito con il 32,2%; il M5S si attesterebbe al 20,9%; mentre il Pd arriverebbe a quota 20,6%. Superano la soglia di sbarramento anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere