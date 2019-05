Papa | “La vita è sacra | l’eugenetica è disumana”

Greta Thunberg in Italia : incontrerà Papa Francesco. “La crisi climatica non va in vacanza. Neanche noi” : Greta Thunberg arriva in Italia. La giovane attivista svedese, diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, annuncia l’arrivo a Roma con un tweet. “Sono sul treno per il parlamento europeo, il Senato Italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua. E venerdì parteciperò allo sciopero scolastico di Roma. Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi“, scrive su ...