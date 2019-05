Nuoto sincronizzato | Assoluti estivi 2019 | Minisini Flamini e Cerruti Ferro danno

Nuoto sincronizzato - Assoluti estivi 2019 : Minisini e Flamini scaldano i motori - Fiamme Oro vincitrici del libero combinato : Dopo l’assaggio di ieri, con le eliminatorie del solo, oggi nella piscina del Centro federale di Ostia si è iniziato a fare sul serio negli Assoluti estivi di Nuoto sincronizzato. Si è assegnato, infatti, il primo titolo nazionale che ha sorriso alle Fiamme Oro, vittoriose di pochissimo nei confronti della RN Savona (0.800 punti). Nel libero combinato la compagine della Polizia, sfruttando la presenza tra gli altri di Manila Flamini, ...

Calendario Mondiali Nuoto 2019 : date - programma - orari e tv giorno per giorno (Nuoto - pallaNuoto - fondo e sincronizzato) : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la “Stella polare” degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per ...

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2019 : Jacqueline Simoneau assoluta protagonista - ottimi Minisini-Flamini! : Dopo la terza tappa di Tokyo, di pochi giorni fa, le World Series di Nuoto Sincronizzato sono andate in scena in quel di Pechino (Cina), allo Ying Tung Natatorium. L’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti in Russia e in Giappone, si è ben comportata e può puntare spedita all’ evento clou della stagione, i Mondiali a Gwangju (12-20 luglio). Nella tappa cinese i colori azzurri sono stati difesi dalle coppia mista formata da Giorgio Minisini e ...

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2019 : Minisini e Flamini in vasca in Asia pensando ai Mondiali : Valigie subito pronte e tanta voglia di stupire. Le World Series del Nuoto sincronizzato non si fermano mai e con incedere assai rapido si susseguono senza soluzione di continuità. Dopo gli appuntamenti di Kazan (Russia) e di Tokyo (Giappone), il circuito della danza in vasca si esibirà nel Ying Tung Natatorium di Pechino (4-6 maggio), in Cina, per regalare altre emozioni agli appassionati e rendere particolare questa tappa. La Nazionale ...

Nuoto sincronizzato - World Series Tokyo 2019 : Russia dominante - l’Italia risplende con Cerruti-Ferro e Minisini-Flamini : Dopo la terza tappa di Kazan, di pochi giorni fa, le World Series di Nuoto sincronizzato sono andate in scena a Tokyo, nel rinomato Japan Open dove, storicamente, il livello è sempre alto. l’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti in Grecia e in Russia, si è ben comportata e punta spedita all’ evento clou della stagione, i Mondiali a Gwangju (12-20 luglio). I colori azzurri sono stati difesi dalle coppie Minisini-Flamini e Cerruti-Ferro. La ...

Nuoto sincronizzato - alla Bastia il primo memorial 'Emiliano Filippini' : Domenica 28 aprile, dalle 8 alle 14, all'interno della piscina 'La Bastia' in via Mastacchi 188, il Team Acqua Sport, per ricordare Emiliano Filippini,

Nuoto sincronizzato - World Series Tokyo 2019 : Minisini/Flamini guidano la truppa italiana in Asia : Neanche il tempo di riordinare le idee e dopo la terza tappa di Kazan le World Series di Nuoto sincronizzato vanno in scena a Tokyo, nel rinomato Japan Open dove notoriamente il livello è sempre piuttosto alto. L’Italia, reduce dagli ottimi risultati in Grecia e in Russia, vuol continuare con convinzione il proprio percorso verso l’evento clou della stagione, vale a dire di Mondiali a Gwangju (12-20 luglio). A guidare la truppa del ...

Nuoto sincronizzato - World Series Kazan 2019 : la Russia domina la scena nell’ultima giornata : Terza ed ultima giornata di gare nella terza tappa delle World Series 2019 di Nuoto sincronizzato, all’Aquatics Palace di Kazan, in Russia. Sono state due le specialità che hanno posto fine al programma, ovvero gli Highlights e il Team Free Combination, che non hanno visto ai nastri di partenza l’Italia, rappresentata più che degnamente da Linda Cerruti e Costanza Ferro nei giorni precedenti. Neanche a dirlo la Russia davanti al ...

Nuoto sincronizzato - Italia in collegiale : i Mondiali si avvicinano. Quattro azzurri convocati per le World Series a Tokyo : Periodo di raduni per la Nazionale Italiana di Nuoto sincronizzato, i Mondiali si avvicinano a grandi passi e gli azzurri vogliono farsi trovare preparati per la rassegna iridata. Le ragazze si ritroveranno al Centro Federale di Pietralata a Roma dal 26 aprile al 7 maggio e poi si trasferiranno a Savona fino all’11 maggio, le convocate sono: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), ...

Nuoto sincronizzato - World Series Kazan 2019 : l’Italia a caccia di conferme in Russia : Dalla Grecia con furore. L’Italia del Nuoto sincronizzato torna nuovamente in scena a Kazan (Russia), dopo la tappa estremamente positiva nelle acque greche delle World Series 2019. L’appuntamento ellenico ha regalato ottimi riscontri alla compagine nostrana di Patrizia Giallombardo, impegnata nella preparazione in vista dei Mondiali 2019 in Corea del Sud. Ad Alessandropoli, in occasione del secondo round, la squadra del Bel Paese ha ...

Nuoto sincronizzato - World series 2019 : Ucraina dominante - l’Italia risponde presente con Flamini-Minisini : Dal 5 al 7 aprile, in quel di Alessandropoli (Grecia), si è svolta la seconda tappa delle World series di Nuoto sincronizzato 2019. All’Axd Aquatic Center, l’Ucraina ha fatto la voce grossa: la squadra dell’Europa Orientale ha lasciato le briciole alle nazionali avversarie, vincendo tutte le gare alle quali ha preso parte. L’Italia alla vigilia partiva con credenziali da podio in numerose gare: Linda Cerruti, Costanza ...

Nuoto sincronizzato - World Series 2019 : l’Ucraina domina - l’Italia vince un argento con Cerruti-Ferro : Terza ed ultima giornata di gare all’Axd Aquatic Center di Alessandropoli (Grecia) dove si è svolta la seconda tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato 2019. L’Italia era presente con Linda Cerruti e con Costanza Ferro che hanno portato a casa uno splendido argento. L’ultima giornata di gare è iniziata con il programma libero del duo. Ad aggiudicarsi l’oro è stata l’Ucraina di Maryna Aleksiiva e di Vladyslava ...

Nuoto sincronizzato - World Series Alessandropoli 2019 : show di Minisini-Flamini - convince Linda Cerruti : Seconda giornata di gare all’Axd Aquatic Center di Alessandropoli (Grecia), dove si sta svolgendo la seconda tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato. Il programma odierno prevedeva: programma libero del singolo e della squadra, oltre la routine tecnica del duo misto. L’Italia è stata rappresentata da Linda Cerruti e dalla coppia Giorgio Minisini-Manila Flamini, che hanno portato a casa rispettivamente un secondo ed un primo ...

Nuoto sincronizzato - World Series Alessandropoli 2019 : Ucraina sugli scudi - secondo posto per Cerruti-Ferro : Oggi 5 aprile, all’Axd Aquatic Center di Alessandropoli (Grecia), ha preso il via la seconda tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato. Il programma di gare della prima giornata prevedeva il programma tecnico del duo, del singolo e della squadra. L’Italia è stata rappresentata da Linda Cerruti e Costanza Ferro, che hanno ben figurato nella routine del duo. E’ toccato proprio al programma tecnico del duo inaugurare la ...