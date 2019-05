Nuoto | Filippo Magnini dopo la squalifica | “Lotterò fino all’ultimo | strano che Federica

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019)la conferma delladi 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurroieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande determinazione nel proseguirein fondo la propria battaglia legale: “Lotteròall’ultimo, sto prendendo informazioni sul Tas e su come funziona. Non voglio abbandonare la lotta per far sì che la verità venga fuori. Pesano su questa mia decisione l’ulteriore e ingente sforzo economico che dovrei sostenere e una incertezza latente su vicenda che ha tanti lati oscuri. Ancora una volta muoio dentro nel pensare che il mio ...

