Novara | morte bimbo 19 mesi | fermati i genitori | è stato picchiato

(Di sabato 25 maggio 2019) Il piccolo Leonardo, ildi 19morto giovedì all’arrivo in ospedale diè deceduto dopo essere. Lo sostiene la Procura di, che ha disposto il fermo nei confronti della madre, Gaia Russo di 22 anni attualmente ai domiciliari, e del suo compagno, il 23enne Nicholas Musi, portato nel carcere di. Il fermo èdeciso nella notte, ma i nomi dei duedel piccolo erano già iscritti nel registro degli indagati. La versione fornita dalla madre del piccolo Leonardo non aveva convinto i soccorritori del 118 sin da subito. La donna infatti aveva parlato di una caduta dal lettino con conseguente botta alla testa per ildi quasi due anni. L’autopsia ha però confermato che le lesioni presenti sul corpicino non erano compatibili con una caduta. Insomma, a procurare ladi Leonardo èun forte colpo all’addome, che ha causato ...

