Novara | bambino morto | «È stato picchiato» Fermati la mamma Gaia Russo incinta e il

Novara - bambino di due anni morto in casa : fermati padre e madre. “Corpo martoriato e maltrattamenti pregressi” : Quando è morto in ospedale, il corpo del piccolo Leonardo, di due anni, era “martoriato con lesioni multiple”. Per questo il procuratore Marilinda Mineccia ha disposto il fermo per la madre, Gaia Russo, e il compagno Nicholas Musi. L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. Il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, ha dichiarato che si tratta di “un omicidio avvenuto in un quadro di ...

