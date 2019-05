Novara | bambino morto a due anni | «È stato picchiato» Fermati la mamma e il compagno

Novara - bambino di due anni morto : indagati per omicidio volontario la mamma e il compagno : Il piccolo Leonardo non è caduto dal letto. I risultati dell’autopsia, effettuata presso la clinica di Medicina legale dell’Asl di Novara , smentisce il racconto fatto giovedì mattina ai soccorritori del 118 dalla madre del bambino , che avrebbe compiuto due anni il prossimo settembre. Sin da subito i gravi ematomi sul corpo del bimbo avevano insospettito il personale sanitario, allertato da una chiamata della mamma , che aveva spiegato di come il ...

Novara - bambino di 2 anni morto in casa : indagati la madre e il suo compagno per omicidio volontario : “Venite, fate presto, mio figlio sta male”. Era iniziata così, giovedì mattina: con l’allarme di una mamma ai sanitari del 118 con voce allarmata. Ma dopo una notte di interrogatorio, durante il quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, la procura di Novara ha deciso di indagare la donna e il compagno per la morte del loro figlio, neanche 2 anni, dopo l’arrivo in ospedale. L’accusa è di omicidio ...