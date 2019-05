Novara | bambino di due anni morto | indagati per omicidio volontario la mamma e il compagno

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Il piccolo Leonardo non è caduto dal letto. I risultati dell’autopsia, effettuata presso la clinica di Medicina legale dell’Asl di, smentisce il racconto fatto giovedì mattina ai soccorritori del 118 dalla madre del, che avrebbe compiuto dueil prossimo settembre. Sin da subito i gravi ematomi sul corpo del bimbo avevano insospettito il personale sanitario, allertato da una chiamata della, che aveva spiegato di come il piccolo avesse battuto la testa e, dopo aver manifestato sintomi come svenimenti e nausee, avesse iniziato a respirare con difficoltà. Una versione poco credibile, tanto che i medici avevano immediatamente avvisato la polizia. Leonardo era in condizioni disperate: prima si è cercato di rianimarlo, poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di. Purtroppo però lì si è spento, poco dopo il suo arrivo in Terapia ...

