Novara | bambino di due anni morto in casa | fermati padre e madre “Corpo martoriato e

(Di sabato 25 maggio 2019) Quando èin ospedale, il corpo del piccolo Leonardo, di due, era “con lesioni multiple”. Per questo il procuratore Marilinda Mineccia ha disposto il fermo per la, Gaia Russo, e il compagno Nicholas Musi. L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. Il questore di, Rosanna Lavezzaro, ha dichiarato che si tratta di “un omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi”. A provocare la morte del, secondo l’autopsia, è stato un violento colpo all’addome, che ha portato a una grave emorragia al fegato e al decesso in meno di mezz’ora. Sul corpo, il medico legale ha riscontrato ecchimosi e lesioni che risalirebbero alla mattina stessa della morte. Diverse ferite sono state trovate sul capo, sul torace, sulla schiena, e persino sui genitali. Leonardo, deceduto il 24 ...

RaiNews : È stato picchiato Leonardo, il bambino di quasi 2 anni morto giovedì all'arrivo all'ospedale di #Novara: lo sostien… - StefanoDRUMSCA : Novara, bambino di 2 anni morto in casa: indagati la madre e il suo compagno per omicidio volontario - Il Fatto Quo… - KentAllard23 : Bambino di 2 anni ucciso da madre e compagno in modo brutale ?? datemi il “compagno” provvederò personalmente ad un… -