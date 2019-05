NBA | il “like” di LeBron fa impazzire i Lakers | rivuole Irving a fianco a sé!

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019)James sta tentando in tutti i modi di attrarre i big della lega ai Los Angeles: il colpaccio saràJames sta facendoi tifosi dei Los Angeles. Il cestista americano ha promesso che farà di tutto per aiutare la franchigia in fase di free agency e probabilmente ha già iniziato a muoversi. Un suo ‘like’ a corredo di un post Instagram sta facendo ammattire i tifosi gialloviola. La foto in questione è relativa a Kyriein maglia, un sogno per i tifosi losangelini dopo quanto fatto dal duo-James con i Cavs. La corsa al titolo l’anno prossimo è imperativa per. L'articolo NBA, il “like” difaa sé! SPORTFAIR.