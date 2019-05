Napoli | metro Linea 1 | a marzo dodici nuovi treni | si ridurranno i tempi di attesa

Napoli - donna morta in ospedale dopo 10 ore di attesa/ "Mancava anche il termometro" : Napoli, donna di 66 anni morta presso il San Giovanni Bosco dopo 10 ore di attesa. I famigliari lamentano "Mancava anche il termometro"

Napoli : donna ferita sulle scale mobili - caos e ritardi per il metrò linea 2 : caos e ritardi sulla linea 2 della Metropolitana tra Pozzuoli-San Giovanni. Si registrano ritardi fino a trenta minuti e cancellazioni dei treni in entrambe le direzioni. Lo stop deriva dalle ...

Cosa vuol dire Innamorarsi? Che cos’è la camorra? Il filosofo Aldo Masullo lo spiega alla volpe Sophia. 10 corti/animati nelle metropolitane di Napoli e nelle scuole. Per dire basta a Gomorra : Geniale. Il maestro e la volpe. E il filosofo/assessore che vuole dare un segnale forte alla città. Non siamo solo Gomorra. Punto e basta. Così Nino Daniele, Assessore alla Cultura, Comune di Napoli, ha festeggiato il compleanno di Aldo Masullo, un ragazzo di 96 anni, che continua a essere un modello d’impegno civico e critico per Napoli. Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, improvvisando su domande non comunicate in ...

Gianni di Marzio : “Il Napoli ha preso un campione a parametro zero! Meglio Bakayoko che Veretout. Eventuale cessione di Koulibaly prenderei…” : Di Marzio sul calciomercato azzurro Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli è intervento a Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’ ecco quanto ha dichiarato: “Quanto vale Insigne? È un talento dal punto di vista tecnico, giocando in un ruolo diverso ha anche fatto tanti gol. Parliamo di un esterno, ancora giovane, lo può prendere una squadra che pratica il 4-3-3, ma si discute il suo momento che è calante. Si ragiona ...

Napoli - pericolo parametro zero per Mertens : la situazione : Mercato Napoli, Mertens potrebbe andare via a parametro zero: i dettagli Mercato Napoli Mertens| La stagione per il Napoli è praticamente finita e di conseguenza lo sguardo sembra essere rivolto solo ed esclusivamente alla sessione estiva del calciomercato. Una delle situazioni che maggiormente preoccupa il club partenopeo è quella relativa a Dries Mertens. L’attaccante azzurro ha il contratto in scadenza nel 2020, e ora come ora ...

Nel 2022 la metropolitana a Napoli Capodichino : L'Aeroporto di Napoli Capodichino sarà servito dalla linea metropolitana cittadina a partire dal 2022 e la stazione terminale farà parte della linea 1. La sua denominazione sarà Capodichino-Aeroporto ,...

Maltempo - turisti e pioggia : chiuse 2 stazioni metro a Napoli : A causa del sovraffollamento di passeggeri, le stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli di Municipio e Dante sono state chiuse nel pomeriggio di oggi dalle 18 alle 19. La chiusura – spiega una nota dell’Anm – e’ stata necessaria per mettere in circolazione un altro treno oltre agli otto gia’ circolanti e che nella giornata di Pasquetta stavano garantendo una normale frequenza festiva di un treno ogni 8-9 ...

A Napoli una pastiera da guinness : 306 chilogrammi e 2 - 10 metri di diametro : Quando si parla di Napoli non si può non pensare anche alla sua cucina e ai sapori e i profumi che ben rappresentano l'anima colorata e allegra di questa città. Tra i piatti più iconici vi è la pastiera, il dolce pasquale napoletano per antonomasia. In questi giorni se ne parla non solo per la sua rinomata bontà, ma perché ne è stata realizzata una entrata nel guinness dei primati. La pastiera dei record è rimasta in esposizione fino ad ieri ...

Napoli - odissea metropolitana : guasto tecnico - ferma la Linea 1 : Un altro stop, questa volta sulla Linea 1: la metropolitana di Napoli è bloccata per guasto tecnico nella tratta tra Dante-Piscinola.

Metrò Napoli - patto tra ministero e Comune sulle grate al Plebiscito : «Mai più stop ai lavori» : Griglie del Metrò in piazza del Plebiscito: «C'è un accordo con il Comune». Lo annuncia il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli dopo due ricorsi al Tar,...

Napoli - approvata la chiusura dell’anello linea 1 della metropolitana : Comunicato del Comune di Napoli Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese, la Giunta de Magistris ha approvato oggi la realizzazione della chiusura dell’anello metropolitano della linea 1, chiusura prevista negli strumenti di programmazione del Comune di Napoli e nel Piano regionale dei trasporti della Campania. Ciò consentirà un esercizio circolare della rete metropolitana e, quindi, la riduzione dei ...