ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Politburo dell’Urss, Unione delle Repubbliche Socialiste Sarrite. Sala della Purezza e della Napoletanità (ex bagno e antibagno del Chiattone buonanima a Castel Volturno). Il ministro della Propaganda, compagno Zdanov, in colpevole silenzio da mesi e mesi su queste colonne, è immerso da ore in libri e documenti per prepararsi all’Evento Indicibile (non succede, ma se succede…). Alle tredici di oggi ha dovuto interrompere le sue febbricitanti ricerche perché gli è stata recapitata la seguente lettera. E’ un figlio che scrive aladottivo. Mio, Natale non sta per entrare per niente ma io già mi piango il cielo bianco e nero di Torino. Ah,mio, che ansia in queste ore di attesa infinita. Penso a quante lacrime ci è costata quest’Inghilterra perfida e matrigna, che ci ha abbondonato alla solitudine, allo scherno di quanti non comprendono che la Bellezza è l’unico ...

SSCNapoliNews : Mio caro padre (le ore dell’attesa) - napolista : Mio caro padre (le ore dell’attesa) Higuain scrive a Sarri. Faranno la somma di 71 più 71 che fa 142, ma tu lascia… - HardCan08687591 : @SAngeli69 Grazie ???? mio caro Simone ?? Felice inizio di weekend anche a te ???????????? -