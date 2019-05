Milan | Tassotti | “Gattuso ha fatto il suo dovere Per la Champions qualcosa può ancora

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Mauro, ex difensore del(ora vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina) ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Nel dettaglioha parlato delle possibilità deldi qualificarsi in: “c’è speranza. Non so, ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale.puòaccadere, sebbene ilnon sia favorito. l’unico modo è isolarsi, pensare a fare il proprio. Ciò che fanno gli altri non si può controllare”. Sul lavoro di Gattuso,non ha dubbi: “Credo che Rino abbiaciò che doveva, in questi mesi tutt’altro che facili. La stagione non è brutta, comunque vada. Semmai, il rammarico è quello di aver buttato via troppi punti quando la squadra era davanti alle rivali. Guardando alle altre pretendenti alla ...

