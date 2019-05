Milan | Gattuso tra speranze | sogni e ironia | “In caso di Champions potrei fare di tutto…”

Milan - Gattuso ormai è alla porta : spunta un club - chi lo accoglie a braccia aperte : Domani sera Atalanta, Inter, Milan e Roma sapranno chi sarà destinato al paradiso Champions e chi invece retrocederà all' inferno E-League: lo spartiacque definitivo della stagione segnerà anche la prossima, possibile vittima di un mercato da adeguare alle ambizioni. I rossoneri procedono con alcune

Milan - Tassotti fra Gattuso e Mercato : “Rino ha fatto bene - va confermato. Mercato? Ecco chi sono gli incedibili” : Mauro Tassotti commenta il finale di stagione del Milan: Gattuso andrebbe confermato anche senza Champions, in ottica Mercato è necessario trattenere i big Manca una sola partita al termine della Serie A e con essa si chiuderanno i discorsi relativi alla salvezza e agli ingressi in Champions League. Nella lotta per l’Europa c’è anche il Milan che, dopo aver perso terreno nel finale di stagione, si è rifatto sotto nelle ultime ...

Claudio Raimondi : 'La Juve ha scelto Sarri - Gattuso in rimonta al Milan' : Le battute conclusive di questa stagione in casa Juventus sono tutte rivolte al futuro della panchina dopo l'ufficializzazione del divorzio da Allegri. La dirigenza bianconera starebbe vagliando diverse opzioni: ci sarebbe ad esempio la pista estera, con Guardiola, Klopp e Pochettino tra gli obiettivi principali, ma naturalmente vi sarebbero anche diverse opzioni tra i tecnici italiani, con Maurizio Sarri e Simone Inzaghi che al momento vengono ...

Milan - Tassotti : “Gattuso ha fatto il suo dovere. Per la Champions qualcosa può ancora accadere. Si deve ripartire da…” : Mauro Tassotti, ex difensore del Milan (ora vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina) ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Nel dettaglio Tassotti ha parlato delle possibilità del Milan di qualificarsi in Champions: “c’è speranza. Non so, ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale. qualcosa può ancora accadere, sebbene il Milan ...

Milan - a Ferrara per sperare : le ultime sui rossoneri - qualche dubbio per Gattuso : Vincere e sperare. Questo l’obiettivo del Milan, che a Ferrara dovrà fare bottino pieno sperando che Inter o Atalanta non facciano altrettanto. Prosegue intanto la preparazione alla partita. Squadra in campo alle ore 11, per una seduta dedicata inizialmente ai torelli con pallone. A seguire, spazio alla tecnica con ausilio di sagome e un supplemento di lavoro atletico. Spazio poi alla tattica, con il gruppo diviso in due per svolgere ...

Gattuso-Milan - Maldini spaventa Ringhio : “Valutare a mente fredda” : GATTUSO MILAN -Sono stati compagni in campo per tantissimi anni, colonne portanti di un Milan vincente in Italia e in Europa. Sul terreno verde hanno scritto la storia dei rossoneri e, ora, hanno intrapreso strade diverse ma con un unico scopo: quello di far tornare il Diavolo ai vertici del calcio internazionale. Manca ancora una […] L'articolo Gattuso-Milan, Maldini spaventa Ringhio: “Valutare a mente fredda” proviene da ...

Milan - Maldini : “Devo valutare Gattuso a mente fredda” : ‘‘Io e Gattuso? Bisogna avere rispetto della persona che hai davanti. Siamo tutti e due lì per fare in modo che la cosa funzioni: le vedute possono essere diverse, ma il nostro rapporto aiuta a superare i momenti di difficoltà. Il suo operato lo devo valutare in modo freddo. Abbiamo ruoli diversi, non siamo più compagni di squadra”. E’ il pensiero di Paolo Maldini, direttore strategico dell’area sport del ...

Panchina Milan - il club rossonero valuta la conferma di Gattuso : Panchina Milan – Il Milan è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Frosinone, il club rossonero è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. Ma la situazione è appesa ad un filo per la squadra di Gattuso che dovrà sperare in un passo falso di Inter o Atalanta ed ottenere tre punti sul campo della Spal. Il pensiero è rivolto inevitabilmente alla prossima stagione, il Milan non potrà permettersi una ...

Milan - Romagnoli : “Champions? Ci crederemo fino alla fine. Gattuso persona vera” : Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a margine del Premio Gentleman a Milano di Champions, di Gattuso e dell’addio di Barzagli. Nel dettaglio, per Romagnoli una mancata qualificazione “non sarebbe sinonimo di fallimento, ma un grande dispiacere perché siamo arrivati a un punto e siamo lì, però il calcio è questo, sappiamo di aver sbagliato diverse partite però adesso dobbiamo dare l’ultimo strattone, ...

Milan - l’orgoglio di Gattuso : “con me sono arrivati i risultati. Io ‘bravino’ - mi riconfermerei” : Gennaro Gattuso senza peli sulla lingua dopo la vittoria contro il Frosinone: l’allenatore del Milan mette nero su bianco i risultati e parla di una possibile riconferma Il Milan supera 2-0 il Frosinone e aggancia, almeno per qualche ora, la zona Champions League. I rossoneri dovranno aspettare il risultato di Juventus-Atalanta, con i bergamaschi che necessitano di 4 punti nelle ultime due gare per avere la certezza matematica di ...

Abate - l’addio è commovente : abbraccio con Gattuso e compagni - l’applauso di San Siro e la maglia ‘con il Milan nel cuore’ [VIDEO] : Ignazio Abate lascia il Milan in uno scenario commovente per l’ultima a San Siro: abraccio con compagni e Gattuso, gli applausi dello stadio e una maglia con una dedica speciale Milan-Frosinone è stata l’ultima partita giocata da Ignazio Abate con la maglia del Milan. Il terzino rossonero infatti, a fine stagione lascerà il Milan dopo 20 anni passati fra giovanili, prestiti e prima squadra, sempre sotto contratto con la squadra ...

Milan-Frosinone - Gattuso : “Ringraziamo Donnarumma. Speriamo in un risultato positivo della Juventus” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Frosinone: “Siamo in Champions ancora per 45′. Al di là delle battute, il Frosinone ha fatto la sua partita. Noi abbiamo avuto paura, ringraziamo Gigi Donnarumma che ci ha tenuti in partita. Siamo venuti fuori dopo. Ora Speriamo in un risultato positivo della Juventus“. Sulla rosa, Gattuso ...

Milan-Frosinone - le formazioni ufficiali : Gattuso con Borini : Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Milan e Frosinone in un match fondamentale per la squalificazione in Champions League dei rossoneri. La squadra di Gattuso ha ancora chance ma non può permettersi un passo falso contro una squadra già retrocessa ma che non deve essere comunque sottovalutata. Milan-Frosinone, le formazioni ...