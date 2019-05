Meteo Sicilia | allerta gialla della Protezione Civile | domenica 26 maggio

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : weekend di maltempo con temporali da Nord a Sud - domani forti venti tra Sicilia e Calabria : Anche l’ultimo weekend di maggio sarà contrassegnato dal maltempo sull’Italia, a conferma dell’anomalia del mese sul nostro Paese in questo 2019. Oggi, sabato 25 maggio, i temporali si concentreranno principalmente al Centro-Nord, mentre al Sud ci saranno piogge o rovesci sparsi. domani, invece, i temporali si estenderanno anche alle regioni meridionali e saranno accompagnati anche da forti raffiche di burrasca tra Sicilia e Calabria. Ecco le ...

Meteo Sicilia - torna il maltempo : pioggia da Palermo a Ragusa : Nuova ondata di maltempo in Sicilia. Una circolazione di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo porterà pioggia e aria fredda

Meteo - forte maltempo nel weekend : ciclone tra Sardegna e Sicilia - violenti temporali da Nord a Sud [MAPPE] : Meteo – Scatta una nuova allerta per il maltempo che colpirà tutt’Italia, ancora una volta nel weekend: sembra ormai una maledizione, ma è dall’inizio di questa primavera che ogni fine settimana viene compromesso da piogge e temporali, a volte anche intensi. E non farà eccezione neanche l’ultimo weekend di maggio e della primavera Meteorologica 2019: il maltempo risalirà dal Maghreb e investirà sin dalla giornata di ...

Meteo - temporali in Sicilia : oggi 14 maggio : Pioggia e temporali sparsi oggi, 14 maggio, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla e piogge fino a domani : La Sicilia torna nella morsa del Maltempo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo fino alla mezzanotte di domani. Forti piogge interesseranno tutta l’Isola. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla e piogge fino a domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - 8 Maggio con temperature minime invernali : gelate in Puglia e Sicilia - ma adesso torna il caldo con +30°C [DATI] : Meteo – temperature minime tipicamente invernali stamattina al Centro e al Sud Italia, grazie all’inversione termica determinata dai cieli completamente sereni dopo l’irruzione artica dei giorni scorsi. Persino in Puglia e Sicilia, sui rilievi, abbiamo avuto gelate eccezionalmente tardive. Tra le principali località, spiccano gli appena +2°C a Gioia del Colle e Putignano, +3°C a Lecce, L’Aquila, Avezzano, Mazara del Vallo ...

Maltempo : allerta Meteo in Sicilia : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sicilia ancora nella morsa del Maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,

Allerta Meteo Sicilia : domani criticità gialla - temporali in arrivo : Sicilia ancora nella morsa del maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo gialla per tutta l’Isola per l’intera giornata di domani. Previste precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Molto mosso, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e lo ...

Meteo - nella Giornata della Terra una Pasquetta di scirocco sull’Italia : Sicilia in ginocchio - è emergenza [LIVE] : Meteo – nella Giornata della Terra in cui si celebra la Pasquetta tipicamente italiana, l’Italia è investita da una violenta tempesta di scirocco che soffia impetuoso con raffiche che al momento hanno raggiunto 132km/h a Termini Imerese, 114km/h a Falcone, 113km/h a Pantelleria, 111km/h a Bagheria, 100km/h a Trapani, Marineo e Pace del Mela, 92km/h a San Saba, 87km/h a Messina, 85km/h a Brolo, 82km/h a Villagrazia di Palermo. Lo ...

Meteo - lo scirocco flagella il Canale di Sicilia nel giorno di Pasqua : 113km/h a Pantelleria - furiose mareggiate sulle isole [FOTO e VIDEO] : La tempesta di scirocco ampiamente annunciata per il giorno di Pasqua è arrivata al Sud Italia e ha investito in modo particolarmente intenso il Canale di Sicilia, dove il vento ha raggiunto i 113km/h a Pantelleria. Tutte le isole del Canale (Pantelleria, Lampedusa, Linosa ma anche Malta) sono state colpite da furiose mareggiate nei loro settori esposti a sud, est e sud/est. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, tutte da ...

Meteo Sicilia : burrasca nel Ragusano - attivato presidio di Protezione civile : E’ stata segnalata, per le prossime ore, dal bollettino regionale di Protezione civile, una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti sud-orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. Per le possibili condizioni Meteo avverse segnalate, il sindaco di Ragusa ha attivato il presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio delle aree a ...

Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta - avviso della Protezione Civile : burrasca di scirocco su Sardegna - Sicilia e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta area depressionaria, posizionata tra la penisola iberica ed il Nord Africa, nella giornata di domani lambirà anche l’Italia meridionale determinando un’intensificazione della ventilazione sud-orientale tra le due isole maggiori, in successiva estensione alle regioni peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo Sicilia : Pasqua e Pasquetta con venti tempestosi - oltre i 100 km/h! : Si prospettano delle festività Pasquali turbolente per l'estremo Sud e in particolar modo per la Sicilia. Se le piogge risulteranno scarse o del tutto assenti il tempo sarà rovinato da una...

Meteo Sicilia : ultime piogge sulle zone orientali con lieve calo delle temperature : Il maltempo che ha colpito gran parte d’Italia nella Domenica delle Palme, sta producendo le ultime piogge al Centro-Sud. Tra le regioni colpite dalle piogge anche la Sicilia. Per oggi, lunedì 15 aprile, il Servizio Informativo AgroMeteorologico Siciliano (SIAS) avvisa sulla residua nuvolosità con rovesci sul settore orientale, mentre sul resto dell’isola ci sarà la prevalenza del sole. Le temperature saranno in lieve diminuzione di 1-3°C, ...