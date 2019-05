Megan Montaner e Alessandro Tiberi La nuova fiction Lontano da te | Verissimo

Lontano da te - la fiction con Megan Montaner : 5 cose da sapere : Curiosità Lontano da te: ecco cosa c’è da sapere Lontano da te è la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi protagonisti. L’attrice spagnola – divenuta popolarissima in Italia grazie al personaggio Pepa de Il Segreto – è ritornata in Tv con una nuova fiction: questa volta, al suo fianco, non ci sarà Raoul Bova […] L'articolo Lontano da te, la fiction con Megan Montaner: 5 cose da sapere proviene da Gossip e ...

Lontano da te con Megan Montaner su Canale 5 : trama e quando va in onda : trama e quando comincia Lontano da te con Megan Montaner su Canale 5 Megan Montaner torna in tv. L’attrice diventata famosa con il ruolo di Pepa nella soap spagnola Il segreto sarà protagonista dell’estate di Canale 5. Partirà a breve, molto probabilmente il prossimo 9 giugno, la nuova fiction Lontano da te. Al momento Mediaset […] L'articolo Lontano da te con Megan Montaner su Canale 5: trama e quando va in onda proviene da ...

Primo promo di Lontano da te la “magica” storia d’amore con Megan Montaner alias Pepa de Il Segreto : Bella, romantica e moderna, queste sono le caratteristiche della favola e della romantica storia d'amore che narra il Primo promo di Lontano da te, la fiction di Canale 5 in onda a giugno. La ballerina Candela che avrà il volto di Megan Montaner va via di corsa mentre l'imprenditore Massimo interpretato da Alessandro Tiberi prova a districarsi tra i suoi mille impegni salendo e scendendo dagli aerei, e poi? Un incontro che cambia loro la vita, ...

Lontano da Te anticipa e va in onda alla domenica sera : Megan Montaner torna nella nuova serie di Canale 5 : Fino a qualche mese fa parlavamo delle riprese di Lontano da Te, la nuova serie di Canale 5 con Megan Montaner, ma oggi ci ritroviamo qui con i primi dettagli sulla messa in onda. A quanto pare i fan della bella Pepa de Il Segreto non dovranno aspettare il prossimo autunno per vedere le sette puntate della serie ma lo faranno già dal prossimo mese. Attualmente la domenica sera è impegnata dai nuovi episodi di New Amsterdam e sarà alla fine di ...