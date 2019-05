Marina Militare | rimosso ordigno bellico nei pressi di Catania

È pronto il varo della Trieste : la più grande nave della Marina militare : Lorenzo Vita ?Url redirect: https://it.insideover.com/guerra/varo-nave-Trieste-Marina-italiana.htmlÈ pronto il varo della Trieste:la più grande nave della Marina

Sea Watch denuncia : Gommone con 80 migranti in pericolo - Marina Militare non interviene : L'ong Sea Watch ha attaccato in un tweet la Marina militare italiana: "La nave P492 Bettica della Marina militare italiana si trova vicino a un Gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene". Marina militare respinge le accuse.

Marina Militare : inizia l’esercitazione Itaminex 2019 : Lunedì 20 maggio avrà inizio l’esercitazione di contromisure mine ITA MINEX 2019, organizzata dalla Marina Militare, che vedrà impegnati, per quasi due settimane, i cacciamine nazionali e NATO in un’attività addestrativa specialistica, operando in tratti di mare antistanti la Sicilia orientale e meridionale. In occasione dell’esercitazione, la fregata Grecale effettuerà una sosta in porto a Catania e sarà aperta alle visite della popolazione ...

Marina Militare : la fregata Federico Martinengo in sosta a Palermo : Da oggi è presente nel porto di Palermo la fregata Federico Martinengo della Marina Militare. La nave rimarrà nel porto siciliano fino a domenica 19 maggio per poi partecipare all’esercitazione interforze Joint Stars 2019. Durante la sosta nave Martinengo sarà ormeggiata presso il molo Piave del porto di Palermo e sarà visitabile durante i seguenti orari: venerdì 17 e sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ...

Concorso pubblico nella Marina Militare : a disposizione 142 posti per Allievi Ufficiali : Il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso volto all'assunzione di 142 Allievi Ufficiali. Per presentare la propria candidatura c'è tempo fino al 10 di giugno. Vediamo quindi quali sono i requisiti richiesti per prendere parte alle selezioni e le prove da dover superare.Continua a leggere

Marina Militare : varata la nave Tullio Tedeschi a Messina : “Con il varo e la successiva consegna della nave Tedeschi si conclude il programma di costruzione delle unita’ polivalenti ad alta velocita’, atto a dotare il raggruppamento subacquei e incursori di strumenti moderni per soddisfare i requisiti di mobilita’, proiettabilita’ e capacita’ di intervento”. Lo ha affermato l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina ...

Marina Militare : la fregata Grecale in sosta a Catania : Da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2019, la fregata Grecale sosterà nel porto di Catania, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione. Durante la sosta nave Grecale sarà ...

Marina Militare : la nave idrografica Galatea a Siracusa : Da venerdì 10 a lunedì 13 maggio 2019, la nave idro–oceanografica Galatea sarà ormeggiata nel porto di Siracusa, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate ...

Marina Militare : la fregata Carabiniere in sosta a Palermo : Da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2019, la fregata Carabiniere sarà ormeggiata nel porto di Palermo, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione. Durante la sosta nave ...

Marina Militare : la nave idrografica Magnaghi in sosta a Trapani : Da sabato 11 maggio a lunedì 13 maggio 2018, la nave idro oceanografica Ammiraglio Magnaghi sarà ormeggiata nel porto di Trapani, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate ...

Marina Militare : il cacciatorpediniere Andrea Doria in sosta a Messina : Da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2019, il cacciatorpediniere Andrea Doria sarà ormeggiato nel porto di Messina, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione. Durante la ...

Marina Militare salva migranti al largo Libia - Salvini : non do porti : "In queste ore sto seguendo la vicenda di una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto quaranta immigrati. Salvini: non do porti

La Marina Militare italiana ha soccorso 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica : La Marina militare italiana ha soccorso oggi 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica. Il salvataggio è stato effettuato dal pattugliatore Cigale Fulgosi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aver già ottenuto la disponibilità da