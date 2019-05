Lombardia | nuove iniziative ambientali in parchi e aree protette

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) In tutta lasi stanno svolgendo importantirivolte ai cittadini e alle scuole, pensate anche per la ‘Giornata Europea dei’ 2019 e rimandate a causa delle forti piogge dello scorso fine settimana. Un fitto calendario di eventi che accompagnerà gli amanti della natura fino all’autunno 2019.Una cinquantina di, riserve e monumenti naturali regionali, dalle Alpi alleumide della Pianura Padana, sono infatti coinvolti nella quarta edizione di ‘BioBlitz: esploratori della biodiversità per un giorno!’. Un evento gratuito dedicato all’educazione naturalistica, promosso da Regionee Areacon il sistema dellelombarde, che proseguirà fino all’estate e oltre.’Bioblitz’ prevede un’attività di monitoraggio e di ‘citizen science’ aperta a giovani e ...

fnpcisler : RT @CislLombardia: Uno dei focus dell’inaugurazione del secondo anno della #ScuolaSindacalePermanente della #CislLombardia (alla quale #IAL… - sandind : RT @CislLombardia: Uno dei focus dell’inaugurazione del secondo anno della #ScuolaSindacalePermanente della #CislLombardia (alla quale #IAL… - CislNazionale : RT @CislLombardia: Uno dei focus dell’inaugurazione del secondo anno della #ScuolaSindacalePermanente della #CislLombardia (alla quale #IAL… -