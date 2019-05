TelevideoRai101 : Libia. Onu,scontri: sfollati già 82.300 - silvjydemu : L’#embargo di armi alla #Libia non è stato e continua a non essere rispettato. E’ dura l’accusa che Ghassan Salamè… - ElenaInvernizzi : RT @valy_s: @ElenaInvernizzi @PatriziaRametta @antonio_bordin @ZampieriChiara @AndFranchini La attendiamo. Ma qui.... la riforma potrà poco… -

L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (Ocha) afferma che sono 82.300 glidal 4 aprile scorso,data di inizio degliarmati a Tripoli. "La situazione umanitaria continua a peggiorare, si legge nella nota, come conseguenza diretta del conflitto armato a Tripoli e dintorni".L'Ocha segnala inoltre come il personale medico e sanitario continui ad essere coinvolto nel conflitto armato,in violazione delle convenzioni internazionali umanitarie, e citando la morte di due sanitari(Di sabato 25 maggio 2019)