Lenny Kravitz compie 55 anni | popstar corteggiata dal cinema

(Di sabato 25 maggio 2019) Una carriera divisa tra la musica, la fotografia, il design e il, che domani 26 maggio55, e' un artista poliedrico: nel suo curriculum non solo successi musicali e l'attuale tour internazionale "Raise Vibration", che lo ha portato a esibirsi in Italia, ma anche la fondazione della "Design Inc", azienda creativa che realizza progetti trasversali portando avanti iniziative che vanno da prodotti per brand come Dom Perignon ad appartamenti per privati. L'autore di brani icone come "California" e "The other side" vanta anche la partecipazione a film di successo.Dopo essere apparso nel 2001 in "Zoolander", film parodia sul mondo della moda diretto e interpretato da Ben Stiller (recitera' anche nel sequel della pellicola "Zoolander 2" uscita nel 2016),nel 2009 interpreta l'assistete sociale John McFadde nel film "Precious", ...

